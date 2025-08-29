Décharge de Médiouna: quelles perspectives pour Casablanca-Settat ? (VIDEO)

Casablanca-Settat change d’échelle. La région la plus peuplée et la plus productive du Royaume s’engage dans une nouvelle ère de projets structurants, conçus comme autant de leviers de transformation économique, sociale et écologique.

Dans un entretien accordé à Les Inspirations ÉCO dans le cadre du cycle «L’Invité des ÉCO», Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, explique que la région s’apprête à tourner la page des anciennes décharges polluantes, en particulier celle de Médiouna, qui sera remplacée par une nouvelle infrastructure entièrement dédiée à la valorisation des déchets, qu’il s’agisse de recyclage ou d’incinération énergétique. Le budget mobilisé pour cette transformation s’élève à 16 milliards de dirhams. Vidéo.