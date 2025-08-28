Casablanca‑Settat mise sur un emprunt obligataire pour financer son avenir (VIDEO)

La région Casablanca-Settat s’apprête à franchir une étape importante dans le financement de ses projets structurants avec le lancement imminent d’un emprunt obligataire d’un milliard de dirhams, prévu pour début septembre prochain.

«Ce premier emprunt marque un tournant dans la stratégie financière régionale, appuyée par des partenaires financiers et bailleurs de fonds solides, qui manifestent une confiance croissante en la capacité de la région à gérer efficacement sa dette», explique Abdellatif Maâzouz, président du Conseil régional, dans l’entretien accordé dans le cadre de «L’Invité des ECO».

Initialement programmé pour juillet, le bouclage de l’emprunt a été décalé afin d’éviter des coûts inutiles liés à un contexte économique ou financier non optimal, selon Maâzouz.

La région envisage de mobiliser entre 3 et 4 milliards de dirhams par emprunt pour financer les grands projets régionaux. Cette capacité d’endettement reste particulièrement saine et maîtrisée. À l’arrivée de l’actuelle équipe, la dette régionale a été réduite de manière significative afin de dégager de la marge et permettre d’envisager des emprunts d’envergure.

«Aujourd’hui, le taux d’endettement ne dépasse pas les 10% par rapport aux ressources de la région, un indicateur rassurant qui souligne une gestion rigoureuse et prudente. La région applique une politique dynamique de gestion de sa dette, qui ne se limite pas à un simple emprunt puis remboursement, mais qui anticipe et optimise en permanence l’ensemble de son passif financier», souligne le président.