Météo au Maroc: les prévisions pour ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 9 juillet 2025 :

– Temps assez chaud à localement chaud sur les plaines de Tadla, Rhamna, les plateaux de Phosphates, le Sud du Rif, l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Ondées ou averses orageuses, rafales de vent assez fortes sous orages et risque de la grêle locale sur les Haut et Moyen Atlas, leurs versant Est, l’Est du Rif et les Hauts Plateaux Orientaux.

– Bruines possibles sur l’Ouest de la Méditerranée et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses sur la rive méditerranéenne, les plaines atlantiques Nord et Centre et le Nord-Ouest des provinces du Sud. – Vent modéré à assez fort avec chasse-poussières locale sur les provinces sahariennes.

– Températures minimales de l’ordre de 24/30°C sur le Sud-Est, 17/23°C sur l’Atlas et de 19/25°C sur le reste du pays.

– Mer belle sur la Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée au nord de Mehdia et agitée à forte sur le reste du littoral.

S.L