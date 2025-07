Un garçon de 12 ans mort noyé à Nouaceur

Par LeSiteinfo avec MAP

Un garçon d’environ 12 ans est mort noyé dimanche après avoir chuté accidentellement dans un bassin non surveillé de collecte des eaux usées, construit par une entreprise privée dans la commune d’Oulad Azzouz, ont annoncé les autorités locales de la province de Nouaceur.

Les autorités locales et les éléments de la Gendarmerie royale et de la Protection civile, appuyés par une équipe de plongeurs, se sont immédiatement rendus sur place afin de prendre les mesures nécessaires, ajoute la même source, précisant que le corps de la victime a été repêché et transféré à la morgue de l’hôpital Rahma.

Une enquête judiciaire a été ouverte par la Gendarmerie royale, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances de l’accident et établir les responsabilités.

S.L