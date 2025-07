L’Equateur inaugure son ambassade à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et la ministre équatorienne des Relations extérieures et de la mobilité humaine, Gabriela Sommerfeld, ont procédé, vendredi, à l’inauguration de l’ambassade de la République d’Equateur à Rabat.

Dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, Bourita a souligné que l’inauguration de cette ambassade intervient suite à la décision historique de la République d’Equateur d’arrêter toutes relations avec la pseudo « rasd », le 22 octobre 2024, et de consolider sa relation avec le Royaume du Maroc.

Il a souligné que le Maroc accueille 165 missions diplomatiques, dont 50 représentations d’organisations internationales. Il a précisé qu’avec 14 ambassades d’Amérique latine à Rabat, le Maroc est outillé pour s’ériger en « trait d’union » entre l’Amérique latine et l’Afrique et constituer un lien privilégié entre les deux continents grâce à plusieurs atouts, notamment culturels et géographiques. Cette présence diplomatique renforcée, a-t-il poursuivi, témoigne de l’importance stratégique que le Maroc accorde à ses relations avec l’Amérique latine, notamment dans le cadre de sa politique étrangère.

Le nouveau partenariat « gagnant-gagnant » entre le Maroc et l’Equateur vise à servir d’exemple de coopération Sud-Sud solidaire et efficace, mettant l’accent sur une coopération bilatérale renforcée dans divers domaines, a affirmé Bourita, précisant que les deux pays aspirent à un partenariat Sud-Sud solide et dynamique, visant à servir les intérêts de leurs peuples.

A cette occasion, Bourita a félicité le gouvernement d’Equateur pour la désignation d’un ambassadeur à la tête de cette mission diplomatique.

Pour sa part, Sommerfeld a affirmé que cette ambassade marque le début d’une nouvelle ère de dynamisme dans la coopération entre le Maroc et l’Equateur, soulignant que les deux pays se sont engagés à renforcer leurs liens, à approfondir les relations bilatérales dans des secteurs stratégiques et à échanger leurs expertises dans plusieurs domaines de coopération.

Elle a affirmé qu’il s’agit de la première représentation diplomatique de l’Équateur au Maghreb.

Sommerfeld a précisé que l’ouverture de l’ambassade équatorienne à Rabat doit servir de « lien vers les marchés africains » et symbolise la volonté du gouvernement de son pays d’approfondir la coopération bilatérale avec le Maroc.

Cette inauguration a eu lieu à l’issue d’une rencontre entre Bourita et Sommerfeld, au cours de laquelle la cheffe de la diplomatie équatorienne a réaffirmé le soutien de son pays à l’Initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007, qu’il considère comme la base d’un règlement définitif de ce conflit régional.

