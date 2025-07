Canicule à Casablanca : forte affluence à la plage de Znata (VIDEO)

Face à la vague de chaleur qui touche actuellement le Maroc, les plages connaissent une grande affluence.

A Rabat, Casablanca, Agadir ou encore Tétouan, de nombreuses familles en quête de fraîcheur ont pris des bains de soleil, au grand bonheur des enfants en particulier.

Les plages de Martil, de Bouznika et de Mohammedia n’ont pas fait l’exception et ont également accueilli des dizaines de baigneurs, cherchant à se poser loin du boucan des villes. Et à l’instar de toutes les belles plages du Royaume, celle de Znata, à Casablanca, a connu un engouement indescriptible de familles, venues y passer de bons moments.

