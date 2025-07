Abdellatif Hammouchi reçoit son homologue émirati à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi, a reçu, mardi à Rabat, le chef du Service national des renseignements de l’Etat des Emirats Arabes Unis frère, Ali Obaid Al-Dhaheri, qui était accompagné d’une délégation sécuritaire de haut niveau et ce, dans le cadre d’une visite de travail visant à développer les mécanismes de coopération et d’assistance mutuelle, et à élargir les champs et les niveaux de coordination et des partenariats sécuritaires.

Selon un communiqué du Pôle DGSN-DGST, les entretiens entre les deux responsables ont porté sur les moyens de renforcer la coopération opérationnelle et la coordination sécuritaire, ainsi que sur la consolidation des mécanismes d’échange des informations pour relever l’ensemble des défis et faire face à toutes les menaces sécuritaires, notamment les risques terroristes dans les différentes zones de tension.

La rencontre a été aussi l’occasion d’évaluer les défis sécuritaires croissants en Afrique, en particulier dans la région sahélo-saharienne, et d’examiner les moyens de raffermir l’action commune pour faire face aux défis liés au phénomène terroriste dans la région, devenu une source d’inquiétude grandissante non seulement pour les pays du voisinage mais aussi pour la paix et la sécurité mondiales.

Ces entretiens reflètent la volonté des services sécuritaires du Royaume du Maroc et de l’Etat des Emirats Arabes Unis de consolider et d’élargir les champs de leur coopération bilatérale en vue d’endiguer les risques qui guettent la paix et la sécurité des deux pays dans leur environnement régional et international.

S.L.