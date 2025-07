Accident de la petite Ghita: nouvelle décision du tribunal

Le tribunal de première instance de Berrechid a reporté, lundi, l’examen du procès du jeune homme ayant percuté Ghita, une fillette de quatre ans, sur la plage de Sidi Rahal.

Selon une source de Le Site info, la prochaine audience est fixée au 14 juillet 2025, précisant que le tribunal a refusé d’accorder la liberté provisoire au mis en cause.

« Les autorités ont traité cette affaire avec la fermeté nécessaire. Après avoir été placé en garde à vue et entendu dans le cadre de l’enquête, le mis en cause sera poursuivi en état d’arrestation pour avoir causé un accident de la circulation ayant entraîné de graves blessures et pour conduite dans des conditions inappropriées », précise notre source.

Par ailleurs, le père de Ghita a tenu à rassurer sur l’état de santé de sa fille. Il a indiqué que la fillette, qui souffrait d’un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention chirurgicale, n’est plus en réanimation.

« Ghita est actuellement avec nous, à la maison, loin du stress de l’hôpital, et essaie de surmonter cette terrible épreuve. Elle n’arrive toujours pas à assimiler ce qui lui est arrivé et refuse de porter le bandage sur sa petite tête. Elle se remet petit à petit », a-t-il confié.

N.M.