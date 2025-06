La RAM lance quatre nouvelles lignes depuis Casablanca

Par LeSiteinfo avec MAP

Royal Air Maroc (RAM) lance quatre nouvelles lignes aériennes directes au départ de son hub de Casablanca dans le cadre de sa stratégie de développement et de renforcement de son réseau.

Il s’agit de Munich (Allemagne), Ndjamena (Tchad), Île de Sal (Cap-Vert) et Zurich (Suisse), indique la RAM dans un communiqué, notant que ces nouvelles destinations, qui entreront en service à partir de septembre 2025, oyal Air Maroc (RAM) lance quatre nouvelles lignes témoignent de l’ambition de la compagnie nationale à répondre aux attentes d’une clientèle diversifiée, incluant les marocains, les touristes internationaux et les diasporas africaines tout en consolidant son leadership régional.

À partir du 17 septembre 2025, la RAM inaugurera ainsi sa nouvelle liaison directe entre Casablanca et Zurich, avec deux vols par semaine (mercredi et dimanche). L’avion décollera de l’aéroport Mohammed V à 08h00 (heure locale) pour atterrir à Zurich à 12h10 (heure locale).

Le retour est prévu à 13h10 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca estimée à 15h25 (heure locale).

Le même jour, la compagnie renforcera son réseau africain avec l’ouverture de la nouvelle ligne vers Ndjamena à raison de deux fréquences par semaine (mercredi et samedi). Le départ de Casablanca sera effectué à 23h10 (heure locale) pour une arrivée à Ndjamena à 04h35 (J+1) et celui de Ndjamena sera programmé à partir de 05h35 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 10h55 (heure locale).

À partir du 18 septembre 2025, Royal Air Maroc lancera sa nouvelle desserte vers l’Île de Sal, à raison de deux fréquences par semaine (jeudi et dimanche).

Le vol quittera Casablanca à 23h00 (heure locale) pour atterrir à l’aéroport international Amílcar Cabral à 00h45 (J+1). Le vol retour décollera de l’Île de Sal (vendredi et lundi) à 01h45 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 07h05 (heure locale).

Enfin, à compter du 20 octobre 2025, la Compagnie ouvrira sa nouvelle route aérienne directe reliant Casablanca à Munich, avec deux vols par semaine (lundi et vendredi). Le décollage de Casablanca est prévu à 13h30 pour une arrivée à Munich à 18h00 (heure locale) et le retour est prévu à 19h00 (heure locale) pour une arrivée à Casablanca à 21h35 (heure locale).

Ainsi, le président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, affirme que l’ouverture prochaine de ces quatre routes aériennes marque une nouvelle étape dans le plan de développement de la compagnie, notant qu’elle s’accompagne d’une amélioration continue de l’expérience client, avec des services embarqués modernisés, une connectivité optimisée et un accueil renforcé à bord comme au sol.

« Notre objectif est de faire de Royal Air Maroc la référence en matière de confort et de fiabilité, tout en promouvant le Maroc comme destination phare pour les voyageurs du monde entier », souligne-t-il.

Avec ces nouvelles liaisons, RAM renforce sa présence sur des marchés à fort potentiel, tant sur le plan économique que touristique. La connexion vers Munich et Zurich permettra de mieux servir les diasporas marocaine et africaine en Europe et d’attirer davantage de touristes européens vers le Maroc.

Les vols vers Ndjamena et l’Île de Sal s’inscrivent, quant à eux, dans la stratégie continentale de la compagnie nationale, visant à densifier son réseau africain et à faciliter les échanges intra-africains et entre l’Afrique et le reste du monde.

Les vols sont disponibles à la vente sur le site Internet de la Compagnie Nationale www.royalairmaroc.com, via ses centres d’appel ainsi que dans ses agences commerciales et sur le réseau des agences de voyages.

S.L.