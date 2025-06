Ambiance sportive et festive pour le Tanger Run ce samedi (VIDEO)

Le Tanger Run s’est tenu ce samedi à Tanger, réunissant des centaines de passionnés de course à pied venus de tout le Royaume. L’événement, à la fois sportif et convivial, a proposé plusieurs distances accessibles à tous les niveaux, de la course familiale au 10 km chronométré.

Organisé dans un esprit de promotion du sport et du bien-être, le Tanger Run a parcouru les boulevards emblématiques de la ville, offrant aux coureurs un tracé mêlant mer, médina et modernité. L’ambiance était au rendez-vous, avec une animation festive tout au long du parcours et une forte mobilisation des bénévoles.

Cette édition confirme la place grandissante de Tanger sur la scène des événements sportifs nationaux, tout en renforçant l’image d’une ville dynamique et tournée vers l’avenir.