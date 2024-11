Tanger Run revient pour une deuxième édition les 16 et 17 novembre

L’événement sportif TangerRun revient pour une deuxième édition les 16 et 17 novembre 2024, organisé par l’association TheCityRun. Après le succès des éditions CasablancaRun, MarrakechRun et RabatRun, TangerRun invite les habitants de Tanger et les passionnés de sport de tout le Maroc à découvrir la pratique sportive dans un cadre exceptionnel, au cœur de la célèbre corniche de Tanger.

Pendant deux jours, une série d’activités sportives variées sera proposée, allant de courses de différentes distances (5, 10, 15 km) à des séances de marche, de footing et de fitness. La programmation inclut également des parcours adaptés aux fauteuils roulants, des courses en famille et des sessions de circuit training. Des associations locales, des groupes de coureurs et d’ex-champions internationaux se joindront à l’événement pour animer les activités et encourager tous les participants, quel que soit leur niveau. La corniche de Tanger, avec son cadre inspirant, se prêtera parfaitement à cette célébration de la santé et de la vitalité.

Avec plus de 5.000 participants attendus, TangerRun vise à rassembler une grande communauté sportive pour partager les bienfaits d’un mode de vie sain. L’événement est soutenu par des partenaires clés, notamment Royal Air Maroc, MDM Mood Display Maroc, Kaline Dermo-Cosmetics et Aquafina, ainsi que la Wilaya de Tanger. Tous contribuent à promouvoir le sport et l’inclusion, dans un élan collectif en faveur de la santé et du bien-être.

L’inscription, ouverte et gratuite sur le site officiel, permet à chacun de rejoindre TangerRun, sans limite d’âge ou de niveau. Un e-certificat sera délivré aux participants, avec la possibilité de commander un T-shirt, une casquette ou une médaille à un prix symbolique.