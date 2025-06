Vague de chaleur au Maroc: les recommandations de la DGM

Une vague de chaleur exceptionnelle s’est installée sur une grande partie du Maroc depuis vendredi et devrait se poursuivre au moins jusqu’au mardi 1er juillet.

Cette canicule, de type chergui, est marquée par des températures largement supérieures aux normales saisonnières, avec des pics prévus samedi et dimanche.

Le thermomètre pourrait dépasser les 35 degrés sur les côtes atlantiques nord et centre, atteindre les 42 degrés sur les plaines atlantiques, et grimper jusqu’à 47 degrés dans les plaines intérieures, l’Anti-Atlas, l’extrême Sud-Est et les provinces du Sud.

Face à cette situation, la Direction Générale de la Météorologie nationale appelle à la vigilance. Tout le monde est concerné, particulièrement les enfants, les personnes âgées et les malades chroniques. Il est conseillé de rester à l’ombre, d’éviter les efforts physiques durant les heures les plus chaudes de la journée, de boire de l’eau régulièrement, même sans soif, et de surveiller les signes de coup de chaleur comme la fatigue, les maux de tête, ou les nausées.

Les autorités rappellent également l’importance de la prudence lors des baignades et activités nautiques. La sécurité doit primer, notamment face aux risques de choc thermique. Enfin, il est recommandé de suivre en continu les mises à jour de la météo nationale pour rester informé de l’évolution de la situation. N.M.

