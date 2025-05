Maroc-Arabie Saoudite : le Conseil de gouvernement prend connaissance de deux accords de coopération

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat, a pris connaissance de deux accords internationaux signés entre les gouvernements du Maroc et de l’Arabie Saoudite le 13 novembre 2024 à Riyad, et les projets de loi y afférents, présentés par le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, au nom du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Il s’agit de l’accord sur le transfèrement des personnes condamnées et du projet de loi n° 10.25 portant approbation dudit accord, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Le Conseil s’est informé également d’un accord sur l’entraide en matière pénale entre les deux Royaumes et du projet de loi n° 13.25 portant approbation dudit accord.