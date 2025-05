Budget 2025 : plus de 85 milliards DH pour reconstruire la confiance dans l’école publique

Par LeSiteinfo avec MAP

La Haute Vision de SM le Roi Mohammed VI pour la réforme du système de l’éducation constitue un choix stratégique et un cadre référentiel permettant d’instaurer une école publique visant à qualifier le capital humain et à garantir l’équité et l’égalité des chances, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au chef du gouvernement sur la politique générale, axée sur « La réforme du système éducatif : de l’école pionnière à l’université d’excellence en faveur des générations montantes », il a souligné que tout au long des 25 ans de règne de SM le Roi Mohammed VI, la question de l’école marocaine a constitué une priorité nationale pour le Souverain, qui a érigé, lors de Son premier Discours du Trône en 1999, la question de l’éducation et de la formation en deuxième priorité après la cause de l’intégrité territoriale.

Dans ce sens, M. Akhannouch a rappelé le discours Royal adressé à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône en 2015, dans lequel le Souverain a souligné que « la réforme de l’enseignement doit viser au premier chef à permettre à l’apprenant d’acquérir les connaissances et les habiletés et de maîtriser les langues nationales et étrangères, notamment dans les filières scientifiques et techniques qui ouvrent les portes de l’insertion sociale ».

Il a, en outre, ajouté que dans le contexte de la Haute sollicitude dont entoure SM le Roi la question de l’éducation et de la formation, les choix gouvernementaux étaient clairs, tels qu’ils ont été exprimés dans le programme gouvernemental, en tant que contrat politique avec les citoyens.

A cet égard, M. Akhannouch a mis en avant avec fierté les indicateurs positifs du secteur de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, en s’appuyant sur plusieurs facteurs, notamment « la clarté et la crédibilité de l’offre gouvernementale », « la réussite du dialogue social sectoriel au niveau du ministère de l’Éducation nationale » et « la mobilisation des ressources financières nécessaires à la réforme », précisant que l’exécutif s’emploie à la mobilisation de 9,5 milliards de dirhams supplémentaires annuellement d’ici 2027, ce qui s’est reflété positivement sur le quotidien de la famille de l’éducation au Maroc.

L’exécutif, et depuis son installation, a fait de la réforme du système éducatif « un choix politique aux dimensions souveraines, dépassant la logique de la gestion sectorielle, tout en s’orientant vers l’instauration d’une école publique qui garantisse le développement des capacités et l’ascension sociale, ainsi que l’inclusion dans le Maroc de l’avenir auquel nous aspirons tous, sous la sage conduite de SM le Roi Mohammed VI », a fait observer le Chef du gouvernement.

Il a, par ailleurs, affirmé que le gouvernement est pleinement conscient que la refonte du système éducatif requiert de mobiliser les moyens financiers nécessaires, notant qu’un budget global de plus de 85 MMDH a été mobilisé dans la loi des finances de 2025, contre 68 MMDH en 2019.

La préoccupation commune du gouvernement et du parlement est de rétablir la confiance des familles marocaines dans l’école publique, a conclu le Chef du gouvernement.