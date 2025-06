Aziz Akhannouch dresse le bilan de l’action gouvernementale

Le gouvernement poursuit son action avec détermination et dévouement pour la mise en œuvre optimale des chantiers de développement lancés dans les différents domaines sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, samedi à Agadir, le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors de la 4ᵉ étape de la tournée nationale « Massar Al-Injazat » (La voie des réalisations), initiée par le parti pour renforcer le dialogue de proximité, M. Akhannouch a souligné que l’Exécutif qui jouit d’une majorité politique cohérente et solidaire, est engagé pour relever les défis qui s’imposent et renforcer les acquis réalisés sur la voie de développement à travers le Royaume.

Dans ce sens, il a passé en revue les principales réalisations du gouvernement, citant notamment l’augmentation des salaires dans le secteurs publics et privé, la baisse des taux d’inflation et d’endettement, ainsi que la préservation des équilibres financiers et la promotion de plusieurs secteurs socio-économiques.

D’autre part, le président du RNI a salué les réalisations accomplies dans la région de Souss-Massa, mettant en avant à cet égard, une série de chantiers socio-économiques structurants portant notamment sur le nouveau Centre Hospitalier Universitaire, outre les projets dédiés à l’irrigation dans les provinces de Chtouka Ait Baha, Tiznit et Taroudant, ainsi que l’extension de l’aéroport d’Agadir Al Massira à même d’atteindre une capacité d’accueil de 2,7 millions passagers à l’horizon 2030.

D’autre part, le président du RNI s’est félicité de la forte dynamique de développement que connaissent les trois régions du Sud du Royaume ayant accueillies les 3ᵉ étapes précédentes de la tournée nationale « Massar Al-Injazat ».

La tournée « Massar Al-Injazat », entamée à la région Dakhla-Oued Eddahab, puis la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, sillonnera l’ensemble des régions du Royaume.

Elle vise à présenter un bilan de l’action du parti au niveau local et national, en favorisant l’échange direct avec les citoyens à travers les rencontres “Niqach Al Ahrar” (Le dialogue du RNI).

Lors de cette tournée, les membres du Bureau politique du RNI ont tenu une série de réunions dans la région de Souss-Massa consacrées à l’examen de plusieurs questions nationales et internationales, ainsi qu’à l’analyse de la conjoncture politique et sociale actuelle et aux aspects organisationnels du parti.