Agadir: la prolifération des chiens errants dénoncée au Parlement

Ouicha Zelfi, députée USFPiste, a tiré la sonnette d’alarme suite à la prolifération des chiens errants dans les différents quartiers d’Agadir.

La parlementaire a assuré, dans une question écrite adressée au ministre de l’Intérieur, que les chiens errants constituent désormais un véritable danger pour la population, les femmes et les enfants en particulier, précisant que ces animaux ont déjà provoqué de nombreux drames sur la voix publique.

Zelfi s’est ainsi interrogée sur les mesures envisagées par le ministère pour limiter la prolifération des chiens errants et protéger les citoyens. Elle a dénoncé, par la même occasion, l’inaction des responsables face à ce fléau qui dégrade le paysage urbain de nombreuses villes marocaines, dont certaines sont pourtant des destinations touristiques majeures. Et de rappeler que ces mêmes villes sont appelées à accueillir des événements d’envergure continentale et internationale, ce qui rend d’autant plus urgente une réponse efficace à cette problématique.

N.M.