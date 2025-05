Autoroutes du Maroc: l’application JAWAZ est lancée !

La Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé le lancement de l’application JAWAZ, un nouveau service conçu pour simplifier les déplacements des clients Jawaz sur autoroute.

Désormais disponible sur les plateformes Android et iOS, cette nouvelle application est conçue pour simplifier l’ensemble des opérations liées à leur Pass, telles que la recharge, la consultation du solde et la consultation de l’historique des passages, indique ADM dans un communiqué.

Avec une interface simple et intuitive, l’application Jawaz propose une multitude de fonctionnalités, dont la recharge Express pour recharger le Pass Jawaz en quelques clics, la recharge Panier permettant aux clients gérant plusieurs Pass Jawaz de les recharger simultanément en une seule opération, ainsi que la consultation et le téléchargement des factures de recharge pour un suivi transparent et pratique, précise la même source.

La nouvelle application permet également la consultation du solde pour un accès en toute autonomie à cette information essentielle, permettant d’éviter les situations de solde Jawaz insuffisant sur la voie de péage, ainsi que la consultation et le téléchargement de l’historique des passages pour les clients-usagers souhaitant disposer de justificatifs pour leurs déplacements.

Ce nouveau canal digital s’intègre parfaitement dans la stratégie d’ADM qui vise à diversifier les canaux de vente et de recharge du Pass Jawaz. Il vient compléter les canaux existants, qu’ils soient digitaux (applications bancaires et site web) ou physiques (agences ADM, boutiques des aires de services, réseaux des agences de proximité).

Cette approche multicanale permet de renforcer l’accessibilité du service Jawaz en offrant aux clients-usagers une gamme complète de solutions adaptées à chaque profil.

Le télépéage Jawaz est la seule solution capable d’absorber un trafic intense, notamment durant les périodes de pointe, rappelle ADM, notant qu’avec une capacité d’absorption 8 fois supérieure à celle des voies manuelles, les voies Jawaz permettent aux clients-usagers de traverser les gares de péage sans arrêt, en toute sécurité et fluidité.

Avec le lancement de cette nouvelle application Jawaz, ADM réaffirme son engagement à offrir un service public de qualité, conforme aux normes et standards internationaux, et à garantir une expérience voyage sécurisée et agréable sur le réseau autoroutier national, conclut le communiqué.

S.L.