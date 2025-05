Festival de Fès des Musiques Sacrées: l’ambassadeur d’Italie exprime sa fierté (VIDEO)

L’ambassadeur d’Italie à Rabat, Armando Barocco s’est déclaré, samedi à Fès, « réjoui » de voir son pays désigné comme invité d’honneur de la 28è édition du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde, un choix qui reflète « la profondeur des liens culturels unissant les deux pays ».

Dans une déclaration à la presse en marge du festival organisé par la « Fondation esprit de Fès », le diplomate italien a souligné que le thème retenu pour cette édition, « Renaissance », incarne un lien symbolique fort entre les deux pays, rappelant que la Renaissance fut un vaste mouvement philosophique, politique et spirituel initié par l’Italie aux XVIe et XVIIe siècles, qui a profondément transformé la pensée et les institutions en Europe.

Selon lui, ce partenariat prend tout son sens à travers la relation particulière entre la ville de Fès et celle de Florence, berceau de la Renaissance italienne.

Il a mis en lumière l’amitié historique ayant uni, dès 1958, Feu Mohammed V puis Hassan II au grand maire de Florence de l’époque, Giorgio La Pira, « une amitié qui a fortement contribué à inscrire Fès comme lieu emblématique du dialogue interculturel et interreligieux ».

L’ambassadeur a également fait état de la participation au festival de l’un des orchestres européens les plus réputés, celui du Festival Monteverdi de Crémone, ville natale de Claudio Monteverdi, considéré comme le fondateur de la musique classique occidentale et l’un des premiers compositeurs de musique sacrée en Europe.

Cette participation vise, selon lui, à initier un partenariat durable entre les deux festivals, dans l’objectif de renforcer les échanges culturels et de promouvoir une vision commune où toutes les expressions musicales du sacré et de la spiritualité trouvent pleinement leur place à Fès.

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, le Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde a connu, depuis sa création en 1994, un succès retentissant en accueillant des artistes de notoriété internationale de tous les horizons, partageant la quête du sacré.

A travers sa riche programmation, le festival, qui se poursuit jusqu’au 24 courant, place la question de la coexistence et du vivre ensemble au centre des débats et des préoccupations de l’Humanité, en parfaite harmonie avec la vision de Sa Majesté le Roi concernant la place du Maroc dans un monde en perpétuel changement et en proie à plusieurs défis.

S.L.