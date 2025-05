Annulations de vols de et vers Paris: la RAM fait une annonce

La situation est toujours instable à l’aéroport d’Orly où des perturbations et des annulations de vols sont annoncés, lundi, suite à la panne survenue hier dans les systèmes de contrôle aérien.

Selon la direction générale de l’aviation civile (DGAC), la panne qui touche le radar de l’aéroport n’est pas encore réparée ce lundi, appelant les compagnies aériennes à annuler 15% de leurs vols pour cette journée.

Cette situation concerne plusieurs vols de Royal Air Maroc en provenance et à destination de Paris Orly, avec des annulations et des perturbations opérationnelles. Sur son site officiel, la compagnie aérienne a annoncé que les passagers concernés par une annulation de vol peuvent le reporter gratuitement, dans la limite des places disponibles dans la même cabine, dans les dix prochains jours après la date du vol annulé de et vers la même destination ou le remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

«Les passagers dont les coordonnées sont à jour dans leur dossier de réservation recevront des emails et des SMS concernant les options disponibles. Nous encourageons vivement tous les passagers à consulter le statut de leur vol et à vérifier ou mettre à jour leurs coordonnées dans la section Gérer ma réservation du site web Royal Air Maroc : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/gerer-ma-reservation », précise la RAM.

Et d’ajouter «Nous invitons les passagers dont les vols ont été annulés à ne pas se présenter à l’aéroport. Ils doivent contacter leur point de vente initial ou le call center Royal Air Maroc pour bénéficier des options mentionnées ci-dessus. La liste des numéros de call center est disponible ici : https://www.royalairmaroc.com/ma-fr/nous-contacter ».

Rappelons que dimanche, 130 vols environ ont été annulés et de longues files d’attente se sont formées aux guichets de l’aéroport.

« Suite au dysfonctionnement constaté dans le dispositif de contrôle aérien de la tour de Paris-Orly ce dimanche 18 mai, la situation est en voie d’amélioration mais nécessite néanmoins le maintien d’une régulation du trafic aérien », souligne la DGAC.

N.M.