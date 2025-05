Le Maroc accueillera en mars 2026 un sommet africain inédit

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier Sommet Afrique-Atlantique pour le développement commun se tiendra, en mars 2026 au Maroc, avec pour objectif d’établir un espace stratégique de dialogue et d’action commune entre les pays africains riverains de l’océan Atlantique, les pays du Sahara et du Sahel et leurs partenaires de la région méditerranéenne.

L’annonce a été faite lors de la conclusion, jeudi à Johannesburg, d’un accord entre le Centre de Développement Méditerranéen (MEDEV) et DEVAC Invest Africa, un centre sud-africain d’intelligence économique engagé à libérer le vaste potentiel de l’Afrique par le biais d’investissements stratégiques.

Le protocole d’accord pour l’organisation de ce sommet a été signé par le président de MEDEV, Najib Somoue et le directeur de DEVAC, Richard Morak, en marge du Sommet international des infrastructures en Afrique, qui se tient les 14 et 15 mai.

Cette coopération, qui s’inscrit dans le cadre des efforts tendant à promouvoir l’intégration régionale et le partenariat transatlantique, souligne le rôle central que jouent les plateformes multilatérales dans la stimulation de la coopération Sud-Sud et met en évidence le potentiel des pays africains de l’Atlantique à contribuer à façonner un avenir plus égalitaire et plus inclusif.

Le prochain sommet reflète également les aspirations des deux centres à établir un modèle de développement africain renouvelé basé sur l’interaction, l’innovation et l’intégration continentale et internationale.

Dans une déclaration à la MAP, M. Somoue a expliqué que le Sommet Afrique-Atlantique pour le développement commun sera organisé sur la base d’une vision partagée entre les deux parties, fondée sur un développement durable et global et abordant des questions vitales, telles que l’intégration économique, les infrastructures vertes, la bonne gouvernance et la transformation numérique.

«Nous cherchons également à impliquer diverses parties prenantes des secteurs public et privé, des universitaires et des acteurs de la société civile, afin de conférer au sommet un caractère global et participatif garantissant des résultats pratiques et réalisables», a-t-il souligné.

L’expert marocain a de même déclaré qu’un comité d’organisation conjoint sera créé pour superviser les préparatifs pratiques du sommet, évoquant notamment la planification stratégique et la communication avec les parties prenantes concernées, la mobilisation des ressources et des partenariats et la coordination des aspects logistiques et médiatiques.

Le Sommet international des infrastructures en Afrique est un rendez-vous annuel exclusif où décideurs du secteur privé, dirigeants de multinationales, investisseurs internationaux, représentants de gouvernements africains et diverses institutions se réunissent pour aborder les défis du secteur des infrastructures en Afrique.

Cette plateforme de rencontres d’affaires de haut niveau, sous forme de conférence et d’exposition, permet à tous les participants de partager leurs expériences et d’échanger sur des solutions innovantes et des partenariats commerciaux potentiels qui contribueront à développer les infrastructures dans le continent.