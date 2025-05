Attijariwafa bank et RBS scellent un nouveau partenariat

Le groupe Attijariwafa bank et Rabat Business School (RBS) de l’Université Internationale de Rabat ont signé une convention de partenariat marquant une nouvelle étape dans leur collaboration. Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté commune de soutenir le développement des compétences des jeunes et de favoriser leur insertion professionnelle.

Ce partenariat stratégique vise à créer davantage de synergies entre le monde académique et le monde de l’entreprise. Il se décline à travers plusieurs axes concrets : l’accueil de stagiaires et le recrutement de jeunes diplômés, l’échange de savoirs et d’expertises, la co-construction de programmes immersifs, le soutien à l’innovation et à l’entrepreneuriat, ainsi que le développement des soft skills et de l’intelligence collective.

En unissant leurs efforts, les deux institutions souhaitent proposer aux étudiants des expériences enrichissantes et formatrices, leur permettant de mieux s’adapter à un monde professionnel en constante évolution. Ce partenariat repose sur une vision partagée du leadership, de l’excellence et de l’engagement envers le capital humain.

La cérémonie de signature, organisée le 12 mai 2025 au siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca, a permis de réaffirmer cette ambition commune de contribuer à la formation de leaders engagés et agiles, capables d’anticiper les mutations économiques et sociales de demain.

À cette occasion, Mohamed Soussi, Directeur Général Adjoint en charge du Capital Humain du groupe Attijariwafa bank, a déclaré :

« Nous sommes heureux de nous engager auprès des jeunes talents en leur offrant des opportunités concrètes d’apprentissage, d’innovation et de développement personnel. Ce partenariat est un levier important pour renforcer les liens entre le monde académique et le secteur bancaire, et pour accompagner les transformations du marché de l’emploi. »

De son côté, Nicolas Arnaud, Doyen de Rabat Business School, a souligné :

« Ce partenariat reflète notre engagement commun à former les futurs décideurs du Maroc et du continent africain. Nous voulons accompagner les étudiants dans leur développement académique et humain, pour qu’ils deviennent des acteurs conscients et responsables dans un monde en mutation. »

À travers cette collaboration, Attijariwafa bank confirme son rôle de partenaire engagé dans le développement des compétences, en plaçant le capital humain au centre de ses priorités. Ce partenariat illustre une dynamique constructive et tournée vers l’avenir, au service des jeunes et du progrès social.