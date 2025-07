Attijariwafa bank et MadfoatCom signent un accord

Attijariwafa bank et MadfoatCom ont signé un accord de collaboration stratégique visant à développer conjointement des solutions innovantes de présentation et de paiement électronique des factures, contribuant ainsi à la transformation digitale des services financiers au Maroc et dans les autres pays de présence d’Attijariwafa bank.

Cet accord reflète l’engagement commun à améliorer l’expérience client, l’efficacité et la sécurité des paiements électroniques et vise à offrir des plateformes centrées sur l’utilisateur qui simplifient le paiement de factures pour les particuliers et les entreprises.

Les efforts conjoints se concentreront sur la co-création et le déploiement de solutions avancées, visant à simplifier la gestion des factures, à encourager l’adoption du digital et à favoriser l’innovation.

« Notre partenariat avec Attijariwafa bank marque une étape importante dans nos efforts pour élargir l’accès à des solutions de paiement intelligentes et sécurisées », a déclaré M. Barakat Ali Al-Shanableh, Président Directeur Général de MadfoatCom Maroc. « Ensemble, nous ambitionnons d’offrir des services évolutifs et innovants qui répondent aux attentes des clients et soutiennent l’inclusion financière. »

Le groupe Attijariwafa bank entend ainsi contribuer à l’élargissement de l’écosystème de paiement de factures au Maroc. Il est à noter que le paiement de factures est une grande réussite au Maroc avec la plateforme « Fatourati » comme pièce maitresse. Elle a, en effet, contribué à digitaliser des pans entiers de paiements notamment le paiement des factures d’eau et d’électricité, de frais de scolarité, de taxes, de recharges téléphoniques etc.

Le paiement en général, et celui des factures en particulier, a besoin d’écosystèmes interopérables autour de la plateforme Fatourati et le partenariat d’Attijariwafa bank avec MadfoatCom s’inscrit dans ce cadre.