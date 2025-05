Teka entame un nouveau siècle en intégrant le Groupe Midea

Midea Group, entreprise technologique mondiale de premier plan, a officiellement finalisé l’acquisition du Groupe Teka (à l’exception de Teka Rus LLC). Cette opération stratégique, annoncée initialement en juin 2024, renforce la compétitivité globale du Groupe Teka et le positionne pour une expansion rapide vers de nouvelles catégories de produits et de nouveaux marchés.

Le leadership technologique, l’innovation et la capacité industrielle de Midea s’allient à l’héritage centenaire du Groupe Teka et à sa solide implantation en Europe, en Asie et en Amérique latine. Ensemble, les deux organisations proposeront aux consommateurs du monde entier des solutions domestiques encore plus complètes et innovantes.

Avec le soutien de Midea, le Groupe Teka renforcera ses opérations, élargira ses gammes de produits et investira de nouveaux segments. L’opération permettra également de consolider la structure organisationnelle et les trois marques emblématiques du Groupe Teka – Teka, Küppersbusch et Intra – tout en tirant parti des capacités mondiales de Midea en matière d’opérations et de R&D pour générer des synergies.

« Nous sommes ravis d’accueillir chaleureusement le Groupe Teka au sein de la famille Midea », a déclaré Jian Fu, Président de Midea International Business, Midea Group. « Nous avons réussi à réunir le meilleur des deux mondes : l’excellence technologique et industrielle de Midea et l’héritage fort de la marque Teka, ainsi que sa connaissance approfondie des consommateurs, afin d’apporter à nos clients des solutions innovantes et à forte valeur ajoutée dans le monde entier. »

Mauro Correia, PDG du Groupe Teka, a ajouté : « La fusion avec le Groupe Midea marque un nouveau chapitre passionnant pour Teka. Cette intégration va accélérer notre développement commercial, renforcer nos capacités industrielles et de R&D, et nous permettre d’élargir notre présence sur de nouveaux marchés et catégories, tout en proposant à nos clients et partenaires des solutions et designs de vie encore plus innovants. »

Cette opération consolide également la stabilité financière, l’efficacité opérationnelle et le leadership du Groupe Teka sur ses marchés, des éléments essentiels dans le contexte économique actuel. Les clients, partenaires et collaborateurs du Groupe Teka peuvent s’attendre à une continuité renforcée par de nouvelles opportunités de croissance, portées par l’engagement fort de Midea envers l’innovation et le progrès technologique.

Fondé en 1968, Midea Group est une entreprise technologique mondiale classée 277e au classement Fortune Global 500 de 2024. Elle figure parmi les plus grands fabricants d’appareils électroménagers au monde, avec des activités qui vont bien au-delà de la maison connectée. Aujourd’hui, Midea est devenue une entreprise technologique internationale de référence, spécialisée dans six grands secteurs: les solutions pour la maison intelligente, les technologies industrielles, les technologies du bâtiment, la robotique et l’automatisation, les technologies médicales (Midea Medical) et la logistique (Annto Logistics).

Basée à Foshan, dans la province du Guangdong en Chine, Midea Group affiche un chiffre d’affaires brut de 53,08 milliards d’euros et emploie plus de 190 000 personnes à travers le monde. L’ensemble des entités du groupe Midea partage une même devise : #bringing great innovations to life (apporter de grandes innovations à la vie). L’entreprise exploite 44 bases de production et 38 centres d’innovation. Son fort engagement envers la recherche et le développement s’est traduit par l’obtention de plus de 90 000 brevets à ce jour.

Actuellement, le Groupe Teka opère dans plus de 120 pays sur les cinq continents. Il occupe des positions de marché importantes dans des pays tels que l’Espagne, le Portugal, le Mexique, le Chili, la Thaïlande, la Turquie, l’Allemagne, les Émirats arabes unis et la Scandinavie. L’entreprise produit chaque année des millions de produits et exploite 10 usines en Europe, en Asie et en Amérique, employant près de 3 000 professionnels. La reconnaissance internationale de ses principales marques témoigne de son engagement constant envers l’innovation, la qualité et le design.