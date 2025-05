OCP Maintenance Solutions lance un Centre d’expertise dédié aux turbomachines

OCP Maintenance Solutions (OCP-MS), filiale du Groupe OCP, franchit une nouvelle étape dans la transformation de la maintenance industrielle en lançant, en collaboration avec la SBU Manufacturing, un Centre d’expertise dédié aux turbomachines.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de montée en compétences et de consolidation de la souveraineté technique sur les équipements critiques du Groupe.

Ce partenariat stratégique associe l’expertise technique d’OCP-MS aux besoins opérationnels de la Strategic Business Unit (SBU) Manufacturing, en charge de la production industrielle au sein du Groupe, afin de structurer un modèle de maintenance plus autonome, fiable et durable, répondant aux exigences croissantes de performance sur les sites du Groupe.

Conçu comme une référence en matière de gestion intégrée des turbomachines, ce Centre incarne cette vision à travers une approche « Machine Care » alliant rigueur technique, qualité d’intervention, optimisation des coûts et des délais, et valorisation des outils digitaux.

« Participer à la création de ce Centre d’expertise dédié aux turbomachines a représenté bien plus qu’un projet technique : c’est une initiative structurante, portée par une dynamique collective où passion, rigueur et innovation se conjuguent. Je suis fière de contribuer à cette démarche qui valorise notre savoir-faire et positionne la maintenance comme un levier stratégique de performance durable au sein du Groupe OCP », déclare Fatima Zohra Lagsabi, Head du département Machine Care chez OCP-MS.

Le Centre intègre des exigences strictes en matière de sécurité et de fiabilité, avec des interventions conformes aux normes SIL (Safety Integrity Level) et appuyées par des audits réguliers et des inspections utilisant des technologies avancées telles que la thermographie, les ultrasons ou l’analyse vibratoire. Cette approche vise à fiabiliser durablement les équipements tout en harmonisant les pratiques à l’échelle des sites.

Cette initiative constitue une première étape vers le déploiement progressif de cette démarche à l’ensemble des équipements critiques du Groupe. D’ici 2028, l’ambition est de faire de la maintenance un véritable levier de performance industrielle durable et autonome, en mobilisant l’ensemble de l’écosystème autour de cette vision commune.

À propos d’OCP Maintenance Solutions

OCP Maintenance Solutions (OCP-MS) est une startup industrielle ambitieuse et un acteur incontournable de la transformation de la maintenance industrielle. Spécialisée dans le développement et le déploiement de solutions innovantes, OCP-MS accompagne ses partenaires, au Maroc comme à l’international, dans leur transition vers une maintenance prédictive, plus performante, fiable et durable.

S’appuyant sur une expertise pointue en maintenance prédictive, systèmes de monitoring, intelligence artificielle et IoT, OCP-MS conçoit des solutions intégrées, à la fois logicielles et matérielles, adaptées aux exigences spécifiques de l’industrie. Basée au Maroc et active dans plusieurs pays grâce à un réseau de partenaires, l’entreprise propose des services de pointe et une expertise technologique de haut niveau, garantissant la souveraineté en matière de compétences stratégiques dans le domaine de la maintenance industrielles. Ces expertises, souvent critiques et rares, sont essentielles à la maîtrise des infrastructures industrielles complexes et permettent de répondre aux enjeux croissants de fiabilité, de performance et de durabilité.

Avec un portefeuille croissant de solutions digitales et matérielles déjà commercialisées, OCP-MS démontre qu’une startup marocaine peut allier technologie de pointe, innovation industrielle et ambition internationale.