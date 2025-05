Message Royal : hommage rendu aux Forces Armées Royales pour leur 69e anniversaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a adressé, mercredi, un Ordre du jour aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des FAR.

En voici la traduction :

« Louange à Dieu, que la prière et la bénédiction soient sur le Prophète, Sa famille et Ses compagnons,

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Les Forces Armées Royales et, avec elles, l’ensemble du peuple marocain célèbrent aujourd’hui le 69e anniversaire de leur création, une occasion nationale renouvelée pour se remémorer, avec davantage de gratitude et de déférence, la mémoire de leur fondateur qui en a jeté les premiers jalons, le Père de la Nation, Notre grand-père, le Roi combattant feu Sa Majesté Mohammed V, que Dieu sanctifie Son âme, et Son compagnon de lutte, Notre Auguste père feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, qui a veillé à consolider les fondements de nos Forces armées, à les équiper, à les former et à les qualifier pour qu’elles puissent pleinement remplir les missions qui leur sont confiées.

Cet anniversaire, qui Nous est si cher, demeurera une des étapes remarquables de l’Histoire de notre Patrie que Nous, en tant que Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, célébrons avec fierté, en vous réitérant, tous grades confondus, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, femmes et hommes, et tous corps confondus, terrestre, aérien, naval et Gendarmerie Royale, Notre immense bienveillance et sollicitude pour les efforts colossaux et les énormes sacrifices que vous ne cessez de consentir pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale.

Nous ne manquerons pas, dans ce contexte, d’adresser Nos salutations et l’expression de Notre considération et fierté à l’ensemble des membres de Nos Forces Armées Royales, de la Gendarmerie Royale, de la Sûreté nationale et des Forces Auxiliaires qui veillent, nuit et jour, à surveiller nos frontières terrestres, aériennes et maritimes, ainsi qu’aux différentes unités présentes dans notre Sahara marocain, pour leur dévouement dans l’accomplissement de leur devoir sacré de protéger l’unité de la Patrie et de sa sécurité, donnant plein sens aux valeurs de cohésion solide qui caractérisent tous les Marocains dans la défense de leur première cause nationale.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Tout en exprimant Notre fierté de Nos Forces Armées Royales et de leur niveau de préparation et de disponibilité permanente au service de la Nation et des citoyens, Nous saluons les efforts honorables et les nobles actions, à portée humaine et solidaire, menés par les unités militaires en matière de gestion des risques et des catastrophes naturelles, à travers des interventions de terrain, des opérations de secours et de sauvetage, des activités d’assistance et des prestations médicales, marquées toujours du sceau de l’expertise, de l’efficience et de la bonne planification, en exécution de Nos Hautes Instructions dans ce cadre.

Nous saisissons cette occasion pour se féliciter des réalisations louables accomplies dans le cadre du service militaire, en tant que chantier national qui offre aux jeunes Marocains, hommes et femmes, l’opportunité de s’acquitter de leur devoir national, en tirant profit des ressources matérielles et morales de l’institution militaire, qui leur permettent de s’imprégner des valeurs de discipline, de persévérance, d’endurance et de négation de soi, outre leur formation dans différents domaines et spécialités leur permettant d’accéder au marché de l’emploi et de contribuer à la renaissance de leur pays et de leur société, tout en étant fiers de leur appartenance, de leur marocanité, de l’Histoire de leur pays et de ses gloires, et fidèles à leur Roi et aux constantes de leur Nation.

Concomitamment à leurs missions de défense, militaires et humanitaires, les Forces Armées Royales ont poursuivi leur engagement agissant, avec le même enthousiasme et la même détermination, dans le cadre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, à travers le travail sérieux mené par Nos contingents militaires déployés en République démocratique du Congo et en République Centrafricaine. Cet engagement se trouve conforté grâce au déploiement de cadres techniques et médicaux expérimentés au sein des missions de maintien de la paix de l’Organisation onusienne, contribuant ainsi au rayonnement international du Royaume en tant que partenaire distingué et fiable en matière de soutien et de maintien de la sécurité et de la paix internationales.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

Les mutations accélérées que connaît le monde, les défis grandissants qu’impose la conjoncture actuelle et les perturbations inédites qu’elles génèrent aux niveaux régional et international ainsi que les menaces sécuritaires et criminelles transfrontalières qui en découlent, exigent de nos Forces Armées Royales de s’armer d’abord de sagesse et de vigilance ainsi que de connaissances approfondies pour qu’elles puissent s’adapter en permanence à ces nouveautés et être constamment prêtes pour y faire face, avec perspicacité, fermeté et professionnalisme.

Pour accompagner ces mutations, il était évident que l’attention de Notre Majesté soit focalisée, de manière continue et précise, sur le développement et l’enrichissement des programmes d’instruction militaire et l’amélioration des cursus de formation scientifique, sur les plans théorique et pratique, au sein de nos instituts supérieurs et de nos centres d’instruction militaire.

Les avancées tangibles que nous avons réalisées aujourd’hui, en dotant nos Forces Armées des équipements et techniques de dernière génération, ont pour corollaire un intérêt grandissant pour le rôle central de l’élément humain qui était toujours au cœur de Nos priorités. En veillant à sa qualification et en lui assurant des conditions de travail excellentes et confortables qui répondent à toutes les exigences de la vie professionnelle des membres des Forces Armées Royales, tout en mettant à disposition l’ensemble des installations nécessaires à l’exercice des différentes activités sportives et éducatives au sein des casernes et des centres d’instruction, Nous ferons de Nos soldats le meilleur outil pour atteindre l’efficacité et l’efficience requises pour l’utilisation optimale des différents équipements et systèmes de défense.

Sur un autre registre, et avec la même volonté et détermination, Nous poursuivrons l’appui aux programmes d’implémentation des industries militaires en tant que l’un des chantiers nationaux majeurs qui jouissent de Notre Haute Sollicitude. A ce titre, Nous avons veillé à assurer toutes les conditions adéquates pour la réussite de ce chantier, conformément à une vision futuriste clairvoyante visant à atteindre la souveraineté défensive et ce, à travers la mise en place d’un cadre juridique favorable et d’importantes mesures incitatives en faveur des investisseurs et des partenaires marocains et étrangers pour promouvoir ce projet vital.

Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang,

La préservation des acquis que Nous avons réalisés requiert de nous la poursuite de la mobilisation, avec la même détermination et le même degré de loyalisme, en vue de consolider la force et la résilience de Notre Armée, en la dotant des moyens performants et opérationnels, tout en permettant à ses cadres et à son personnel d’améliorer leurs acquis matériels et moraux, et en fournissant et en rapprochant les services sociaux et médicaux nécessaires de leurs familles et proches.

Soyez, que Dieu vous garde, à la hauteur de la responsabilité qui vous est confiée pour la défense de la Patrie et de sa souveraineté, en veillant sur les principes de Notre Nation et sur l’héritage de Nos Aïeux, et attachés au devoir de fidélité et de reconnaissance envers eux, à leur tête les regrettés Souverains, Sa Majesté le Roi Mohammed V et Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu Les ait en Sa sainte miséricorde, implorant le Tout-Puissant de Les accueillir dans Son vaste paradis et de Les rétribuer amplement pour leurs actions louables au service de la Patrie.

Nous prions le Très-Haut d’avoir aussi en Sa sainte miséricorde Nos braves martyrs tombés au champ d’honneur pour la défense de l’intégrité de la Patrie, de sa grandeur et de son indépendance, de vous assister dans vos sacrifices au service de votre Patrie, et de guider vos pas pour le bien de votre pays, tout en demeurant indéfectiblement attachés au devoir d’obéissance et de respect à Votre Chef Suprême et à Votre devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi. »