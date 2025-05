Hajj 2025: Amine Tahraoui reçoit les membres de la délégation sanitaire

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tahraoui, a présidé, lundi à Rabat, une réception des membres de la délégation sanitaire chargée d’assurer la couverture médicale des pèlerins marocains durant la saison du Hajj 1446/2025, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste.

La délégation sanitaire est composée de 82 membres du personnel médical, infirmier et administratif, répartis entre les membres de la délégation du ministère de la Santé et de la Protection sociale (44) et les services de santé des Forces Armées Royales (38).

Ces personnels sont chargés d’offrir aux pèlerins marocains des services allant de la prévention et la sensibilisation à la prise en charge médicale, en plus du suivi des cas nécessitant un séjour dans les hôpitaux saoudiens. A cette occasion, Tahraoui a exhorté les membres de la délégation à faire preuve de dévouement, de disponibilité et de bienveillance pour servir au mieux les pèlerins tout au long de la période du Hajj.

La délégation sanitaire est investie d’une double mission, à savoir la prévention et la prise en charge, a insisté le ministre, ajoutant qu’il s’agit concrètement de sensibiliser les pèlerins aux moyens de prévenir les maladies, de dispenser les premiers soins pour prévenir les complications, d’assurer le suivi des patients et de leur offrir un soutien psychologique durant la convalescence, en plus d’une mission de veille pour surveiller les risques sanitaires et y remédier efficacement.

Tahraoui a affirmé, à cet égard, que son Département a mobilisé toutes les ressources humaines et logistiques nécessaires pour permettre aux pèlerins d’accomplir leur rite dans les meilleures conditions et répondre à leurs besoins tout au long de leur séjour dans les Lieux Saints. De son côté, la présidente de la délégation sanitaire chargée de l’encadrement de la saison du Hajj 1446/2025, directrice régionale de la Santé à Souss-Massa, Lamia Chakiri, a fait état de la mobilisation de ressources humaines compétentes et de grandes quantités de médicaments afin de prodiguer des soins et un soutien psychologique de qualité aux pèlerins marocains.

Les interventions de la délégation concerneront principalement les centres de santé fixes, a noté Mme Chakiri, ajoutant qu’en parallèle, les personnels de santé se déplaceront dans les hôpitaux saoudiens pour assurer l’accompagnement des patients marocains. Avant leur départ pour les Lieux Saints, les pèlerins marocains ont bénéficié des examens médicaux et des vaccins nécessaires, dispensés par les services de santé provinciaux, a indiqué la présidente de la délégation, précisant qu’une plateforme électronique a été mise à leur disposition.

Dans le cadre de ses efforts pour garantir le déroulement du Hajj dans les meilleures conditions, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a alloué d’importantes quantités de médicaments et de dispositifs médicaux pour prendre en charge les pèlerins marocains jusqu’à leur retour dans le Royaume.

En outre, toutes les fournitures essentielles nécessaires au fonctionnement des centres de santé à la Mecque et à Médine, qu’il s’agisse de points fixes ou d’équipes mobiles, ont été mises à disposition. Ainsi, 7 points fixes, deux équipes mobiles, 4 équipes de transfert et une équipe de sensibilisation ont été désignés pour soutenir les pèlerins marocains dans l’accomplissement du Hajj et pour leur prodiguer les soins de santé indispensables.

Le ministère a également développé une application qui permet un suivi, en temps réel, des pèlerins marocains tout au long de la période du Hajj, la notification instantanée des cas de maladie et la gestion automatisée des statistiques concernant les pèlerins et leur état de santé. Par ailleurs, les pèlerins recevront un kit biomédical contenant des dispositifs de mesure de la tension artérielle, du taux de glucose et de la température, ainsi que des équipements de protection dont des masques et des gels antiseptiques.

