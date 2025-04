Météo : le Maroc s’apprête à vivre une importante vague de chaleur

Houcine Youaabed, chef du service de communication à la Direction Générale de la Météorologie, a indiqué qu’une hausse des températures est attendue au Maroc, en raison de l’activité d’une dépression saharienne.

Dans une déclaration à Le Siteinfo, Youaabed a précisé que cette dépression provoque l’arrivée d’une masse d’air chaud et sec en provenance du désert, affectant ainsi le sud et le centre du pays.

Les températures augmenteront de 3 à 5 °C au-dessus des normales saisonnières, avec des maximales prévues entre 38 et 42 °C dans l’extrême sud, et entre 34 et 38 °C dans les régions de l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et le sud-est.

Le même responsable a ajouté qu’on prévoit la formation de nuages instables accompagnés d’averses parfois orageuses sur le Haut et Moyen Atlas, les plaines avoisinantes ainsi que l’est des régions atlantiques et le sud de l’Oriental. Ce phénomène est typique des vagues de chaleur printanières, caractérisées par une forte variabilité météorologique.

Youaabed a également souligné que la journée de lundi sera marquée par des vents relativement forts et des averses orageuses éparses. Les températures maximales atteindront entre 38 et 42 °C dans l’extrême sud, entre 34 et 38 °C dans l’intérieur du Gharb, les plaines de Tadla et le sud-est, entre 22 et 27 °C sur les reliefs de l’Atlas, entre 18 et 22 °C près des côtes, et entre 28 et 34 °C dans le reste du pays.

Concernant la journée de mardi, Youaabed a indiqué que le temps sera relativement chaud avec des averses orageuses dispersées. Les températures minimales varieront entre 8 et 12 °C sur l’Atlas et le Rif, entre 18 et 23 °C dans le sud-est et l’est des provinces sahariennes, et entre 12 et 18 °C ailleurs.

Enfin, Youaabed a précisé que mercredi sera marqué par des averses éparses, tandis que de jeudi à lundi, le temps sera instable sur l’Atlas et les régions de l’est, avec une nouvelle hausse des températures sur la majorité du territoire national.