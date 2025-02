Ce que « Rdat l’walidine » signifie pour Gad Elmaleh (VIDÉO)

Lors d’une émission diffusée sur la chaîne Instagram de Just Riadh, le comédien marocain Gad Elmaleh a évoqué la place des parents dans la vie de chacun et ce que représente Rdat l’walidine pour les Marocains.

« On a toujours besoin de la validation et de la bénédiction des parents. Il y a une valeur marocaine qui s’appelle Rdat l’walidine. C’est plus qu’une bénédiction, c’est comme si tes parents te légitimaient. Si tu n’as pas ça, tu n’as pas le wifi du monde. Et je le crois vraiment », déclare Gad Elmaleh.

Par ailleurs, il a également raconté ce qu’il avait fait avec son premier salaire : « Je travaillais à Lyon, je débutais, j’avais 20 ans, je faisais de la figuration dans une pièce de théâtre. Premier cachet, je suis allé à la banque, j’ai retiré l’argent. Je suis allé acheter un parfum pour mon père et je le lui ai envoyé par la poste. C’était une manière de lui dire : ‘Ça y est, ça commence' », confie l’humoriste.

Pour rappel, Gad El Maleh n’a jamais caché son amour pour le Maroc, pour Casablanca et pour la culture du pays où il a grandi.