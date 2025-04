Maroc-Égypte : une feuille de route commune pour dynamiser les relations économiques

Ali Tazi et Nezar Ismaïl, présidents du Conseil d’Affaires Maroc-Égypte, créé conjointement par la CGEM et l’Association des Industriels Égyptiens, ont tenu ce vendredi une séance de travail en présence d’Ahmed Nihad Abdellatif, ambassadeur d’Égypte au Maroc, dans le cadre des préparatifs de la mission économique marocaine au Caire, prévue du 3 au 5 mai 2025.

À cette occasion, les deux co-présidents ont rappelé l’importance stratégique du Conseil d’Affaires bilatéral dans la dynamisation des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Égypte. Ils ont souligné la nécessité de valoriser les complémentarités existantes entre les secteurs privés des deux pays, dans une optique de construction de partenariats solides, durables et équilibrés.

Les discussions ont permis de poser les jalons d’une feuille de route commune, axée sur la promotion des investissements croisés dans des secteurs clés tels que l’agroalimentaire, l’automobile, l’industrie plastique, le textile et la distribution. Les deux parties ont également réaffirmé leur engagement à accompagner les entreprises dans leurs démarches de développement et à faciliter les échanges entre les écosystèmes économiques marocain et égyptien.

Cette mission économique, qui sera conduite par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du Commerce extérieur, et organisée en coordination, notamment avec la CGEM, vise à renforcer la présence des produits marocains sur le marché égyptien.

Elle sera marquée par un forum d’affaires Maroc-Égypte, qui réunira des entreprises marocaines exportatrices et des importateurs égyptiens issus de divers secteurs, dans le but de stimuler les échanges commerciaux bilatéraux et d’ouvrir de nouvelles perspectives de coopération.