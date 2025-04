Thunderbolts : Marvel clôture sa phase 5 avec un film plus sombre

Marvel Studios rassemble une équipe de anti-héros peu conventionnelle : Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Le Fantôme, Taskmaster et John Walker. Tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina Allegra de Fontaine, ces laissés pour compte complètement désabusés doivent participer à une mission à haut risque qui les forcera à se confronter aux recoins les plus sombres de leur passé. Ce groupe dysfonctionnel se déchirera-t-il ou trouvera-t-il sa rédemption en s’unissant avant qu’il ne soit trop tard ?

Chronologie MARVEL

Thunderbolts* est le 36ème film de l’univers cinématographique Marvel et le 6ème et dernier de la phase cinq, après Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Les Gardiens de la Galaxie 3, The Marvels, Deadpool & Wolverine et Captain America: Brave New World.

Un groupe de personnages déjà bien connus du MCU

Contrairement aux Avengers, les Thunderbolts ne sont pas des figures héroïques classiques. Ce groupe rassemble Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Taskmaster, John Walker et Le Fantôme, tous ayant un passé trouble et des méthodes discutables, et dont certains ont déjà été aperçu dans d’autres films du MCU. Chacun arrive avec ses propres intérêts, ce qui crée des tensions internes et une dynamique imprévisible où l’alliance est loin d’être acquise.

Un ton plus brutal et cynique que les précédents films Marvel

Avec des protagonistes qui ne suivent aucune règle, Thunderbolts* s’éloigne du ton habituel du MCU pour proposer une approche plus sombre et nerveuse. L’humour est plus sec, l’action plus directe, et les personnages évoluent dans un univers où la loyauté et la morale sont des notions floues. Cette ambiance plus désabusée permet au film d’aborder différemment les missions d’infiltration et les conflits internes d’une équipe qui peine à fonctionner ensemble.

Un casting choc

Florence Pugh, déjà vue dans le film Black Widow au côté de Scarlett Johansson, est à la tête des Thunderbolts. La nouvelle Black Widow est entourée de David Harbour (Red Guardian de Black Widow), Hannah John-Kamen (Ghost dans Ant-man), Wyatt Russell (John Walker dans la série Falcon et le soldat de l’hiver), Olga Kurylenko (Taskmaster dans Black Widow) et surtout Sebastian Stan, alias Bucky Barnes, le Soldat de l’Hiver. Julia Louis-Dreyfus, qui prête ses traits à Valentina Allegra de Fontaine, est aussi de la partie.

Par ailleurs, après le décès de William Hurt en 2022, Harrison Ford a été choisi pour reprendre le rôle du général Thaddeus « Thunderbolt » Ross. Lewis Pullman a quant à lui été sélectionné pour incarner Sentry.

Réalisation : Jake Schreier

Casting : Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour

Durée : 2h06

Genre : Action, Fantastique

Salles nationales :