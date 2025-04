Visa pour la France: ce qui va changer pour la prise de rendez-vous

TLScontact a déployé un nouveau système d’attribution de rendez-vous pour la catégorie des visas ordinaires visés.

Dans un communiqué, le centre de visas indique que ce nouveau système s’applique aux centres de Rabat, Fès et Oujda pour le renouvellement des visas ordinaires dans les cas suivants : visites familiales, visites privées, déplacements scientifiques et professionnels, stages salariés, voyages culturels, artistiques, scientifiques et sportifs, ainsi que pour les employés au service d’un ressortissant étranger ou français.

Il faut d’abord remplir le formulaire de demande de visa sur le site France-Visas, s’inscrire sur le site de TLScontact et remplir les informations requises.

«Une fois votre demande validée, un message de confirmation s’affichera, indiquant que votre demande est bien prise en compte et placée dans une file d’attente. Un nombre limité de demandeurs se verra attribuer un rendez-vous dans un délai de 60 jours. Si vous êtes sélectionné(e), vous recevrez un email de pré-réservation de rendez-vous. Vous devrez payer les frais de service dans le délai indiqué dans l’email pour confirmer votre rendez-vous», explique le centre de visas.

Et d’ajouter : « Dans le cadre de cette nouvelle procédure, vous pourrez être contacté(e) pour un appel vidéo de vérification d’identité. Lors de cet appel, vous devrez notamment présenter votre passeport à la caméra. Si vous n’êtes pas contacté(e) dans les 60 jours, vous devrez vous inscrire à nouveau sur notre site web pour demander un rendez-vous.».

N.M.