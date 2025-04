Le Roi adresse ses condoléances à la famille de l’artiste Mohcine Jamal

Par LeSiteinfo avec MAP

le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de l’artiste, feu Mohcine Jamal.

Dans ce message, le Souverain dit avoir appris avec une grande affliction et une profonde émotion la triste nouvelle du décès de l’artiste Mohcine Jamal, que Dieu l’ait en Sa sainte miséricorde.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille artistique et à l’ensemble de ses amis et admirateurs, suite à la disparition de ce grand chanteur et compositeur.

Le défunt, souligne le Souverain, a contribué, pendant plus de quatre décennies, au renouvellement de la chanson marocaine et à l’enrichissement de son répertoire par des œuvres envoûtantes qui continuent de susciter l’admiration des passionnés de la musique marocaine authentique.

Tout en partageant les sentiments de tristesse de la famille du défunt en cette pénible épreuve, la volonté divine étant imparable, Sa Majesté le Roi implore le Tout-Puissant d’accueillir le regretté dans Son vaste paradis et de le rétribuer pour ses bonnes œuvres.