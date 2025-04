Produits du terroir : un vecteur de développement rural

Les produits du terroir continuent d’offrir un potentiel de production annuelle qui dépasse les deux millions de tonnes, pouvant générer un chiffre d’affaires avoisinant 14 MMDH par an. Actuellement, plus de 5.000 groupements de producteurs opèrent dans ce secteur, regroupant plus de 70.000 adhérents, dont 40% sont des femmes.

Huiles d’argan et d’olive, safran, plantes aromatiques et médicinales, roses à parfum, miel, dattes et bien d’autres… Les produits du terroir marocain forment une branche d’activité importante en raison de son apport structurant pour à l’économie rurale et solidaire.

Aujourd’hui, ce gisement offre plus de 200 produits phares identifiés dans le cadre des différentes études régionales menées à cet effet. L’importance qu’occupe cette agriculture sociale et solidaire réside essentiellement dans son caractère tridimensionnel lié à la fois au développement du milieu rural et à l’intégration des petits exploitants et de la femme rurale dans les chaînes de valeur agricoles.

À cet égard, depuis l’entrée en vigueur de la loi 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité (SDOQ) promulguée par Dahir n° 1-08-56 du 23 mai 2008, plus d’une centaine de produits ont été labélisés à travers des Indications géographiques (IG) et les Appellations d’origine protégées (AOP) en plus des labels agricoles. À cela s’ajoutent les produits certifiés «Territoire du Maroc».

Un potentiel de production annuelle de deux millions de tonnes

Aujourd’hui, bien que les produits du terroir aient été touchés de plein fouet par le contexte de sécheresse et le changement climatique, ils continuent d’offrir un potentiel de production annuelle qui dépasse les deux millions de tonnes, pouvant générer un chiffre d’affaires avoisinant 14 MMDH par an.

Actuellement, plus de 5.000 groupements de producteurs constitués de coopératives agricoles, Groupements d’intérêt économiques (GIE) et unions féminines opèrent dans ce secteur, regroupant plus de 70.000 adhérents, dont plus de 40% sont des femmes.

Cependant, malgré la commercialisation et la promotion des produits du terroir marocain qui se sont renforcé ces dernières années, les mêmes contraintes freinent l’épanouissement de ces produits. Il s’agit, notamment, du développement d’une pléthore de canaux de commercialisation, de la promotion et l’exportation, de la question de la transformation et de valorisation ainsi que l’accès aux marchés et débouchés commerciaux tout au long de l’année.

Actuellement, la production nationale de produits du terroir est assurée essentiellement par cinq régions, à savoir le Souss-Massa, Marrakech-Tensift-El Haouz, Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun et l’Oriental.

SIAM : le pôle des produits du terroir, un point de dynamique commerciale

À l’instar des éditions précédentes, le pôle des produits du terroir est considéré comme un point de dynamique commerciale, lors de cette édition 2025 du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) à Meknès. Ce pôle permet aux coopératives d’exposer leurs produits et les richesses dont regorge le terroir marocain. Les exposants représentent plusieurs centaines de coopératives et groupements avec la présence de 25 filières de production dans les 12 régions du Royaume.

Sur les 3.900 groupements producteurs des produits du terroir identifiés au Maroc, plus de 2.331 représentant près de 50.000 producteurs ont bénéficié de plusieurs actions et programmes d’accompagnement dans le cadre de l’agriculture solidaires dédiés aux produits du terroir. Quant à la commercialisation des produits du terroir, plusieurs actions ont été jumelées.

Elles ont permis l’accès aux circuits modernes de commercialisation, la participation aux salons régionaux, nationaux, internationaux et l’accès à la commercialisation électronique grâce à la plateforme www.terroirdumaroc.gov.ma. Dans le même esprit de renforcement de la notoriété de ces produits, un label collectif «Terroir du Maroc» a été mis en place.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO