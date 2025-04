Économie rurale : libérer le potentiel des régions

Considéré comme le rendez-vous phare du calendrier national de la sphère agricole, le Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) ouvre ses portes aujourd’hui à Meknès pour une semaine d’exposition et d’échanges.

Dans cette édition où la France sera mise en avant comme pays à l’honneur, les organisateurs espèrent accueillir plus de 1,1 million de visiteurs. Les exposants ont déjà répondu présents avec la participation de 1.500 opérateurs et plus de 70 pays.

«La plus grande ferme du Royaume», qui fête cette année ses 17 ans d’existence, intervient dans un contexte très particulier qui cristallise, une fois de plus, les enjeux auxquels est confronté le secteur.

Pour rappel, celui-ci contribue à hauteur de 14% au PIB national sans oublier son statut de pourvoyeur d’emplois pour près de la moitié de la population active. Comme à l’accoutumée, toutes les filières agricoles, notamment végétales et animales, sont réunies à l’occasion de cette grand-messe qui met en exergue le poids économique et social du secteur agricole, son lien avec le monde rural ainsi que la multiplicité de ses fonctions tant alimentaire et économique que sociale et environnementale.

Le monde rural toujours confronté à des défis majeurs

La thématique de cette année est directement inspirée de l’actualité du Royaume surtout pour ce qui est des volets hydrique et économique. En effet, la place de choix de ce secteur a été le fruit des différentes politiques agricoles déployées par le Maroc depuis son Indépendance.

Néanmoins, certaines contraintes subsistent encore, entravant l’efficacité du modèle de développement agricole national. La réponse à ces problématiques émane essentiellement des régions rurales qui sont appelées à relever une multitude de challenges.

En effet, celles-ci continuent d’affronter des défis majeurs : inégalités d’accès aux services essentiels, manque d’opportunités économiques diversifiées et fragilité face aux changements climatiques. Ces régions continuent de ce fait de subir de fortes pressions liées à la pénurie d’eau et aux pertes d’emplois dues à la succession de plusieurs années de sécheresse.

En conséquence, la problématique de la gestion des ressources hydriques et de leur impact économique sur les zones rurales devient incontournable. Une ambition portée par la stratégie Génération Green visant à renforcer la place accordée aux petits agriculteurs, le tissu coopératif et les jeunes ruraux, et ce, dans le prolongement du discours royal 12 octobre 2018.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO