Oujda, capitale touristique d’une région en transformation

Située à l’est du Maroc, la région de l’Oriental déploie ses richesses naturelles et culturelles comme une invitation à l’exploration, à l’investissement et à la découverte. Entre montagnes verdoyantes, plages immaculées et médinas historiques, elle offre un potentiel exceptionnel, aujourd’hui mis en lumière par une dynamique de développement ambitieuse. Au cœur de cette métamorphose, Oujda s’affirme comme le fer de lance d’un renouveau régional, où tradition et modernité s’entrelacent pour dessiner les contours d’un avenir prometteur.

L’Oriental, un hub stratégique aux multiples opportunités

Territoire d’exception, l’Oriental conjugue un héritage millénaire avec des ambitions contemporaines. La région connaît une transformation économique marquée, portée par la diversification de ses secteurs clés : industrie, agriculture et surtout tourisme. Cette dynamique attire de plus en plus d’investisseurs, aussi bien nationaux qu’étrangers, séduits par la croissance continue du secteur touristique. En témoignent les chiffres du Haut-Commissariat au Plan : plus de 250.000 nuitées ont été enregistrées au premier semestre 2024, soit une hausse de 1,36 % par rapport à la même période en 2023.

L’amélioration constante des infrastructures de transport joue un rôle central dans cette évolution. L’axe Fès-Oujda, la rocade méditerranéenne, et les aéroports d’Oujda-Angad et de Nador-El Aroui assurent une connectivité optimale avec les principales villes marocaines et européennes. Ces projets structurants, soutenus par la loi de finances 2025, renforcent l’accessibilité de la région et stimulent son attractivité.

Oujda, pôle urbain en pleine effervescence

Ville chargée d’histoire, Oujda incarne parfaitement la dualité entre héritage et innovation. Forte de son patrimoine remontant au VIIIe siècle, elle connaît aujourd’hui une profonde transformation. La préfecture d’Oujda-Angad compte désormais 572.454 habitants, soit une progression notable en une décennie, avec un taux d’urbanisation de 90,5 %. Cette vitalité démographique illustre le dynamisme économique et social de la ville, qui se positionne en tant que centre névralgique de l’Oriental.

Un tourisme entre tradition et modernité

Grâce à la synergie des acteurs locaux et nationaux, Oujda développe une offre touristique innovante, inclusive et durable. La relance du Train Touristique « Oriental Express », doté d’un budget de 20 millions de dirhams, symbolise cette ambition. Ce projet relie Oujda à Bouârfa à travers des paysages naturels, miniers et historiques, tout en intégrant une forte dimension sociale.

L’événement du 9 novembre 2024, organisé par l’association *Ambassadeurs de l’Espoir*, a marqué les esprits par son approche culturelle et solidaire, mêlant gastronomie, distribution de dons et valorisation des savoir-faire locaux.

Oujda se distingue également dans le tourisme sportif, comme en témoigne l’organisation du Frenchman Triathlon en octobre, avec la participation de nombreux athlètes français. Hébergés au Radisson Blu Beach près de Saïdia, les participants ont profité d’infrastructures de qualité, renforçant l’image de la région comme une destination touristique complète.

Les efforts de valorisation du patrimoine continuent avec le contrat d’application régional, comprenant 26 projets pour 2024. Le roadshow organisé par le CRT et l’ONMT a mis en lumière les joyaux de la région, dont les montagnes des Beni Snassen et l’ancienne médina d’Oujda.

Des conditions favorables à l’investissement touristique

Pour soutenir cette dynamique, les autorités ont mis en place un arsenal incitatif sans précédent. La Nouvelle Charte de l’Investissement (loi-cadre n° 03-22) prévoit une prime territoriale bonifiée de 15 % pour l’Oriental, à laquelle s’ajoute un bonus sectoriel de 5 % pour le tourisme, pouvant atteindre jusqu’à 30 % du coût total du projet.

Les programmes « Go Siyaha » et « Moussanada Siyaha » offrent, quant à eux, un accompagnement technique et financier sur mesure pour les grands groupes comme pour les PME. Ces initiatives facilitent la création de nouvelles structures touristiques et la modernisation des infrastructures existantes.

Le Centre Régional d’Investissement de l’Oriental (CRIO) joue un rôle déterminant dans la simplification des démarches, de l’identification du foncier à l’obtention des autorisations. Grâce à des outils digitaux comme la plateforme « CRI Invest », les investisseurs peuvent suivre leurs projets en toute transparence et efficacité.

Vers une destination d’excellence

À travers cette stratégie cohérente, l’Oriental se réinvente comme une destination touristique d’excellence. Portée par l’innovation, la durabilité et l’inclusion, Oujda s’impose aujourd’hui comme une ville moteur du changement, au service d’un tourisme créateur de valeur économique, sociale et culturelle. Chaque investissement, chaque projet, contribue à faire de cette région une référence en matière de développement durable et d’attractivité internationale.