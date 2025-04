Salon International de l’Étudiant : près de 200.000 visiteurs à Casablanca

La 33ᵉ édition du Salon International de l’Étudiant, qui s’est achevée dimanche à l’Office des Foires et Expositions de Casablanca « OFEC », a attiré près de 200.000 visiteurs, indique un communiqué du Groupe « L’Étudiant Marocain ».

Cette édition, tenue du 10 au 13 avril, s’est distinguée par la participation des plus grandes universités, écoles supérieures et centres de formation professionnelle du Maroc et de l’étranger, précise le communiqué, faisant savoir qu’une attention particulière a été accordée aux anciens détenus bacheliers, qui ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé pour définir leur projet académique et professionnel.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe « L’Étudiant Marocain » et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, qui prévoit également l’organisation de caravanes d’orientation dans les établissements pénitentiaires marocains, ajoute la même source.

Le salon a offert aux visiteurs, quel que soit leur niveau ou leur spécialité, une vision complète des différentes filières disponibles : formation professionnelle, cycles courts post-bac, licence, master, formation en alternance et formation continue.

En parallèle, des activités variées ont été proposées, notamment des masterclass, des ateliers pratiques et des conférences sur les études au Maroc et à l’étranger. Des sessions interactives ont également permis aux étudiants et à leurs parents d’obtenir des réponses à leurs questions.

Avec 250 exposants représentant 25 pays, cette édition a mis en avant les filières prometteuses telles que l’intelligence artificielle, la digitalisation, la santé et les technologies avancées.

Depuis plus de 30 ans, le Salon International de l’Étudiant constitue un rendez-vous incontournable pour les jeunes Marocains souhaitant explorer les opportunités académiques offertes par des établissements publics et privés, nationaux et internationaux, ainsi que par des entreprises et institutions financières.