EMEC Expo : l’épicentre du marketing numérique et de l’E-commerce à Casablanca

La 4ème édition du Salon EMEC EXPO réunira les experts en marketing numérique, les entrepreneurs de l’e-commerce, les spécialistes du marketing d’affiliation, les professionnels du media buying et les décideurs du monde numérique. Cet événement majeur représente une opportunité remarquable pour tous les acteurs du domaine.

Du 11 au 13 septembre 2024, La Foire Internationale de Casablanca (OFEC) sera le lieu phare de cet événement incontournable conçu pour rassembler les innovateurs, les entrepreneurs, les leaders d’opinion et les professionnels du secteur. EMEC EXPO dans sa 4ème édition, présentera une combinaison dynamique d’exposition, de conférences et de sessions de networking. Pendant 3 jours, les participants auront l’occasion de se nourrir des idées lors de conférences animées par des experts renommés, d’explorer des solutions innovantes lors de l’exposition et de tisser des liens avec les principaux acteurs du secteur.

L’événement comprendra également un espace dédié aux startups innovantes et proposera diverses compétitions pour honorer et mettre en lumière les réussites exceptionnelles.

EMEC EXPO 2024 offre aux exposants l’opportunité de présenter leurs innovations, de participer à des discussions pertinentes, d’explorer de nouvelles technologies, de toucher un public influent et varié, et de rencontrer des partenaires potentiels dans un environnement propice aux affaires.