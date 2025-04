Fès : Air Ocean Maroc dément les rumeurs de crash

Comme nous l’avions cité, un avion privé de type Hawker 800, appartenant à la compagnie “Air Ocean Maroc”, a été victime d’un incident de sortie de piste lors de son atterrissage à l’aéroport de Fès, le jeudi 11 avril.

Dans un communiqué consulté par “Le Site Info”, la compagnie précise que l’avion a atterri avec succès, mais n’a pas pu s’arrêter complètement sur la piste, ce qui a entraîné un dépassement des limites de l’aéroport et une collision avec la clôture extérieure.

La compagnie a précisé que l’appareil ne transportait aucun passager au moment de l’incident. Seuls trois membres d’équipage se trouvaient à bord : deux pilotes expérimentés et une hôtesse de l’air. Ils ont été transférés à l’hôpital par mesure de précaution pour des examens médicaux, avant d’en ressortir après confirmation de la stabilité de leur état de santé.

Air Ocean Maroc a également indiqué qu’une enquête officielle a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les causes de l’incident, tout en soulignant qu’aucun dysfonctionnement mécanique de l’appareil n’a été constaté jusqu’à présent.

La compagnie a par ailleurs regretté la diffusion, par certains médias, d’informations inexactes qualifiant l’incident de “crash”, alors qu’il s’agit uniquement d’un dérapage hors piste sans aucun dommage humain.

Elle a enfin assuré que l’ensemble de ses vols programmés se poursuivent normalement, réaffirmant son engagement envers les plus hauts standards de sécurité et de professionnalisme, et se déclarant prête à communiquer toutes les informations fiables dès qu’elles seront disponibles, dans un souci de transparence et de responsabilité.