Culture, transport et social… voici les futurs projets prévus pour la ville de Fès

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de la commune de Fès, réuni lundi en session extraordinaire, a approuvé plusieurs projets de conventions et documents stratégiques à caractère socio-économique et territorial.

Il s’agit notamment de l’adoption du plan d’aménagement de l’arrondissement Agdal, un document d’urbanisme fondamental pour la planification territoriale et le développement local. Fruit d’une démarche participative impliquant élus, autorités locales et services extérieurs, ce plan vise à répondre aux besoins de croissance urbaine, encourager l’investissement et améliorer le cadre de vie dans la ville de Fès.

Dans une déclaration à la MAP, le président du conseil, Abdeslam El Bekkali a souligné que l’adoption de ce document stratégique marque ainsi une étape décisive pour la mise à niveau urbanistique de ce territoire, en permettant une meilleure organisation de l’espace, l’accompagnement du développement local et la promotion de l’investissement.

M. El Bekkali a également précisé que le plan d’aménagement approuvé sera désormais transmis aux commissions concernées avant d’être publié au Bulletin Officiel, donnant lieu à son entrée en vigueur officielle et son application concrète sur le terrain.

Le Conseil a également validé l’acquisition du bien immobilier « Izdihar 29 », situé à la lisière entre Fès, Ras El Ma et Sidi Harazem, en vue de la création d’un centre d’accueil et de maintenance des bus de transport urbain. Ce projet s’inscrit dans une politique volontariste de renforcement des infrastructures de mobilité et d’amélioration du service public.

Une autre décision importante a concerné l’annulation de crédits budgétaires de la deuxième tranche de l’année 2025 et leur reprogrammation au profit de la société Fès Aménagement, afin de garantir la réalisation effective de projets structurants dans la commune.

Dans le même cadre, les membres du Conseil ont approuvé un protocole d’accompagnement de la Commune de Fès dans le cadre du Programme d’Amélioration de la Performance des Communes (PAPC). Ce protocole prévoit une assistance technique spécifique en faveur des grandes villes, notamment pour le suivi budgétaire, la mobilisation des ressources propres, la gestion des ressources humaines et la satisfaction des citoyens.

Le Conseil a aussi donné son accord pour une convention de partenariat avec le Conseil local des Oulémas, visant à promouvoir les activités culturelles, religieuses et scientifiques dans la ville, à travers l’organisation de conférences, formations et événements de sensibilisation.

Sur le volet social, les membres ont validé une convention de partenariat avec la Direction Régionale du Secteur de la Jeunesse pour l’achèvement du complexe éducatif pour l’enfance à Zouagha, un projet intégré dans le contrat-programme entre l’État et la Région Fès-Meknès.

En matière d’appui au tissu associatif, le Conseil a également procédé à l’approbation de la répartition des subventions et aides financières au profit des associations sportives et sociales actives sur le territoire communal.

Par ailleurs, le Conseil a adopté un avenant à la convention relative à la prime à l’emplois dans la zone Fès Shore, destiné à renforcer l’attractivité de cette zone et à soutenir les entreprises à travers un accompagnement ciblé par le Centre Régional d’Investissement.

Enfin, les élus ont approuvé un projet de convention de partenariat avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT), dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités, notamment en lien avec l’organisation des concours professionnels pour les fonctionnaires communaux.