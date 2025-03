Qui est Rahma Bourqia, la nouvelle présidente du Conseil Supérieur de l’Education ?

Par LeSiteinfo avec MAP

Rahma Bourqia, que le Roi Mohammed VI a nommée, vendredi, présidente du Conseil Supérieur de l’Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique, est née en 1949 à Khémisset.

Membre résidente de l’Académie du Royaume du Maroc, Bourqia occupait le poste de Directrice de l’Instance nationale d’évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Enseignement.

Titulaire d’un Doctorat en sociologie et professeur à l’Université Mohammed V de Rabat, elle est la première femme présidente d’université (Université Hassan II – Mohammedia), ainsi que la première femme membre de l’Académie du Royaume.

Bourqia a été aussi membre de la Commission nationale pour l’adoption et l’évaluation des programmes au ministère de l’Enseignement Supérieur, ainsi que de la Commission consultative de révision du code du statut personnel.

Professeur visiteur et conférencière dans des universités américaines, arabes et européennes, elle est aussi Conseillère auprès de plusieurs Organisations internationales et Coordinatrice de programmes de recherche au Maroc et à l’international.

Bourqia est l’auteur de plusieurs recherches et articles sur l’histoire et la culture de la société marocaine en arabe, français et anglais.

