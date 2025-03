Le Roi Mohammed VI félicite la boxeuse marocaine Widad Bertal

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la boxeuse marocaine Widad Bertal, qui a été sacrée championne du monde dans la catégorie (52-54 kg) aux Mondiaux de boxe féminine Serbie 2025.

Dans ce message, le Roi exprime Ses félicitations les plus chaleureuses à la championne mondiale pour cet exploit, fruit de sa persévérance et de son ambition de hisser haut les couleurs nationales sur les podiums et de graver à jamais son nom parmi les grands champions.

Affirmant partager avec la pugiliste marocaine les sentiments de grande joie et de fierté suite à ce sacre mérité, le Souverain lui souhaite davantage de succès et de réussite lors des prochaines compétitions.

