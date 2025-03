Quand la pluie transforme le paysage marocain : l’avant/après en images

Les récentes précipitations au nord du Maroc ont profondément transformé le paysage, métamorphosant des étendues arides en un tableau verdoyant spectaculaire. Cette évolution est particulièrement visible grâce aux images satellites, qui révèlent un contraste frappant entre l’avant et l’après des pluies.

Avant les précipitations, la région affichait des tons ocres et bruns, témoins d’un sol sec et d’une végétation clairsemée. Toutefois, après ces épisodes pluvieux, la nature a repris ses droits : les prairies se parent d’un vert éclatant, les cours d’eau retrouvent leur vigueur, et la végétation renaît, offrant un panorama digne des plus belles saisons printanières.