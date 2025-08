Fortes pluies et tempête de grêle à Casablanca (VIDEO)

Une violente tempête de grêle, accompagnée de fortes pluies, s’est abattue ce mardi sur Casablanca, ce qui a provoqué des embouteillages au niveau de certaines rues et avenues.

Les pluies qui ont surpris les Casablancais, en pleine canicule, ont duré une quinzaine de minutes mais ont tout de même perturbé la circulation dans certains quartiers de la ville.

Par ailleurs, voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 6 août 2025 :

– Temps chaud sur les plaines intérieures, le Sud du Rif, le Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud.

– Ondées ou averses orageuses avec rafales de vent et risque de grêle sur les plateaux de Phosphates, et d’Oulmès, les plaines de Tadla, et localement sur le Haut Atlas.

– Ondées et orages locaux sur le Rif, le Nord de l’Oriental, les versants Est du Haut Atlas, l’Anti-Atlas et sur l’Est des provinces Sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses sur les régions côtières Nord et Centre.

– Rafales de vent assez fortes à localement fortes sur l’Atlas, les régions à l’Ouest du Haut Atlas, le Sud-Est, l’Oriental, le Rif et sur les provinces Sud.

– Température minimale de l’ordre de 27/32°C sur les extrêmes Sud-Est et Sud, de 23/29°C sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le reste du Sud-Est et l’intérieur des provinces Sud, de 12/18°C sur les Haut et Moyen Atlas et de 17/22°C sur le reste du pays.

– Température du jour en hausse sur le Souss, le Haut Atlas, les plaines atlantiques Nord et Centre et l’est des provinces sahariennes.

N.M.