Le Maroc présent à la Conférence mondiale des femmes parlementaires

Par LeSiteinfo avec MAP

La Conférence mondiale des femmes parlementaires de l’Union interparlementaire (UIP) a entamé ses travaux, vendredi à Mexico, avec la participation du Maroc.

Ce conclave qui se poursuit jusqu’au 16 mars, vise à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au sein des parlements, à mettre en avant les bonnes politiques et expériences en la matière, et à discuter des défis auxquels sont confrontées les femmes dans la vie politique et des stratégies pour leur autonomisation.

L’événement est marqué par la participation de personnalités politiques et parlementaires de haut niveau, dont la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, la présidente de l’UIP, Tulia Ackson, la présidente du Bureau des femmes parlementaires de l’UIP, Cynthia López Castro, ainsi que de nombreux parlementaires des quatre coins du monde.

Lors de ce rendez-vous international, le Maroc est représenté par une délégation parlementaire composée des députées Laila Ahl Sidi Mouloud du Rassemblement national des indépendants (RNI), Nadia Benzedfa, du Parti Authenticité et Modernité (PAM), Aicha El Karji, de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), et Hind El Ghazali, conseillère du RNI.

Au cours des travaux de cette conférence, les parlementaires marocaines présenteront l’expérience du Royaume dans le renforcement de la participation des femmes au sein des institutions législatives et politiques, ainsi que les mesures pour assurer leur plus grande représentation dans les instances élues.

Intervenant à l’ouverture de la conférence, Mme Ackson a souligné que la parité au sein des parlements “n’est pas seulement un objectif politique, mais une nécessité démocratique qui garantit une représentation plus juste de toutes les composantes de la société”.

L’expérience internationale, a-t-elle soutenu, a prouvé que la participation des femmes à la législation et à la prise de décision contribue à la mise en œuvre de politiques plus inclusives, qui répondent aux besoins des citoyens, appelant à redoubler d’efforts pour assurer la participation effective des femmes à la vie politique.

Pour sa part, la présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum a noté que cette conférence marque une nouvelle phase dans le renforcement du rôle des femmes dans la prise de décision aux niveaux national et international.

Mme Sheinbaum a indiqué que d’importantes initiatives ont été prises en faveur des droits des femmes, notamment la publication de la “Carte des droits des femmes” pour sensibiliser aux droits fondamentaux.

La Conférence mondiale des femmes parlementaires de l’UIP a pour but d’identifier les mesures et stratégies réussies visant à faire progresser la parité hommes-femmes dans les parlements, de partager les bonnes pratiques et de susciter des actions en vue de parvenir à une participation et à un pouvoir égaux pour les femmes en matière de prise de décision politique.

Cette plateforme accueille, selon ses initiateurs, une série de réunions-débats et de débats publics sur des sujets cruciaux tels que les stratégies visant à impliquer les hommes dans la promotion de l’égalité des sexes, la suppression des barrières en matière de leadership des femmes et la tolérance zéro pour la violence à l’égard des femmes en politique.