Le Chef de gouvernement attendu mardi prochain au Parlement

Par LeSiteinfo avec MAP

La Chambre des conseillers tiendra, mardi prochain, une séance plénière consacrée aux questions orales adressées au Chef du gouvernement sur la politique générale.

Un communiqué de la chambre indique que cette séance, qui se tient conformément aux dispositions de l’article 100 de la Constitution, sera axée sur le thème « le bilan économique et financier et son impact sur la dynamique d’investissement et d’emploi au Maroc », précisant qu’elle débutera à 15H00.

S.L