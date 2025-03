Pluies et chutes de neige: le Maroc touché par une nouvelle dépression

La Direction de la météorologie nationale a indiqué que les averses orageuses qui touchent actuellement plusieurs villes du Maroc s’étendront à d’autres régions à partir de ce jeudi.

Contacté par Le Site info, Houcine Youaabed, le chef de services communication à la Direction de la météorologie nationale, a assuré que le Royaume sera touché par une nouvelle dépression atmosphérique à partir de ce jeudi. «De fortes pluies et des rafales de vent sont ainsi attendues au niveau des plaines atlantiques Nord et Centre, l’Atlas et l’Oriental», affirme le responsable.

Et d’ajouter que des chutes de neiges au-delà de 1.500m concerneront le Rif le Haut et le Moyen Atlas.

Rappelons que la Direction de la météorologie a annoncé, dans un bulletin spécial, que de fortes pluies et des chutes de neige au-delà de 1.500 m sont attendues, de mercredi à samedi, dans plusieurs provinces du Royaum.

Ainsi, de fortes pluies oscillant entre 40 et 60 mm concerneront, de mercredi à 20h à jeudi à 12h, les provinces d’Al Hoceima, Mdiq-Fnideq, Tétouan, Tanger-Assilah, Ouezzane, Larache, Fahs-Anjra, Chefchaouen, Taza et Taounate, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, des chutes de neiges au-delà de 1.500m (50-80 cm) sont prévues, de jeudi à 21h à samedi à 06h, dans les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal et Midelt, fait savoir la DGM.

Des chutes de neige de 10 à 50 cm concerneront, durant la même période, les provinces d’Al Haouz, Khenifra, Boulemane, Al Hoceima, Chefchaouen, Sefrou et Taroudant.

H.M.