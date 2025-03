Le Maroc touché par la tempête «Jana»: ce que l’on sait

Houcine Youaabed, le chef du service de communication à la Direction générale de la météorologie, s’est exprimé sur les intempéries qui touchent actuellement le Maroc.

Contacté par Le Site info, le responsable a assuré que le Royaume est touché par une perturbation modérée dans l’ensemble du pays et forte dans le Nord et la région du Rif.

«Ces perturbations sont dues à une dépression atmosphérique profonde, nommée «Jana» par l’agence météorologique espagnole. Elle a touché l’ouest et le sud de l’Europe avant d’arriver au Maroc», explique Youaabed.

Le chef de service souligne que cette dépression, accompagnée de masses d’air froid, s’étendra du Portugal au Maroc entre ce dimanche et mardi. Ce qui donnera lieu à des intempéries dans plusieurs régions du Royaume, notamment le nord, le centre, l’est et les zones de l’Atlas et dans les provinces du sud.

Enfin, Youabed a appelé les Marocains à faire preuve de vigilance et à suivre régulièrement les bulletins météorologiques et les consignes des autorités afin d’assurer leur sécurité.

Rappelons que des chutes de neige, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont prévues, de samedi à lundi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, des chutes de neige au delà de 1.500 m variant entre 40 et 70 cm sont attendues de samedi à 12h à lundi à 13h, dans les provinces d’Ifrane, Azilal, Béni Mellal et Midelt, a indiqué la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance rouge.

Le même phénomène avec un niveau de vigilance orange (20-40 cm) concerneront, durant la même période, Guercif, Taza, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Chefchaouen, Khénifra, Al Haouz, Ouarzazate, Tinghir, Chichaoua et Taroudant, ajoute la DGM.

Par ailleurs, de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale sont prévues de samedi à 10h 30 à lundi à 18h, avec des cumuls allant de 80 à 150 mm dans les provinces de Tanger-Assilah, Chefchaouen, Tétouan, Ouezzane, Larache et Al Hoceima.

Ce phénomène de niveau de vigilance orange concernera également, de samedi à 10H30 à dimanche à 23h, les provinces de Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Kénitra, Taounate, Sidi Kacem, Taza, Ifrane, Béni Mellal, Azilal et Khénifra, avec des précipitations oscillant entre 40 et 80 mm, fait savoir la DGM, ajoutant qu’un cumul de 30 à 40 mm est également attendu dans les provinces d’Essaouira, Safi, El Jadida, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Khémisset, Khouribga, Settat, El Hajeb, Sidi Slimane, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Médiouna, Casablanca, Berrechid, Benslimane, Nouaceur, Mohammedia et Sidi Bennour, de samedi à 10H30 à dimanche à 18h.

De fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales (70 à 95 km/h) sont aussi attendues, de samedi à 10H30 à dimanche à 23h, dans les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Larache, Tétouan, M’diq-Fnideq, Guercif, Sefrou, Ifrane, Boulemane, El Hajeb, Taza, Meknès, Kénitra, Khémisset, Rabat, Skhirate-Témara, Salé, Benslimane, Médiouna, Sidi Bennour, El Jadida, Berrechid, Settat, Mohammedia, Nouaceur, Casablanca, Youssoufia, Marrakech, Essaouira, Chichaoua, Rehamna, Taroudant, Figuig, Driouch, Taourirt, Midelt et Ouarzazate.

Des rafales similaires avec un niveau de vigilance orange sont prévues à Jerada, Oujda-Angad, Nador, Berkane, Zagora, Tinghir, Errachidia et Tata, samedi de 10h30 à 23h, ajoute la même source.

H.M.