Alerte météo au Maroc: usagers de la route, ceci vous concerne (ADM)

Suite au bulletin d’alerte publié vendredi 7 mars par la Direction Générale de la Météorologie, annonçant des chutes de neige, de niveau rouge, et de fortes pluies parfois orageuses avec grêle locale et des rafales de vent avec chasse-poussières de niveau orange, dans certaines provinces du Royaume, et ce du samedi 08 Mars à 00h00 au lundi 10 Mars à 13h00, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) recommande vivement aux usagers de l’ensemble du réseau autoroutier national, de faire preuve de vigilance et de bien se renseigner sur les conditions de circulation avant tout déplacement.

Pour toute demande d’information trafic ou d’assistance, ADM rappelle à ses usagers d’appeler le 5050, et de consulter l’application ADM Trafic.

A noter que, ADM est en mode vigilance totale avec une forte mobilisation de toutes ses équipes et celles de ses partenaires intervenants sur le réseau autoroutier.

S.L.