Région de Casablanca: près de 80.000 ménages bénéficient de l’opération « Ramadan 1446 »

Quelque 79.016 familles issues des milieux rural et urbain dans les préfectures et provinces de la région de Casablanca-Settat bénéficient de l’opération « Ramadan 1446 », initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité à l’occasion du mois sacré de Ramadan.

Les familles bénéficiaires de cette initiative solidaire sont réparties comme suit : Casablanca-Anfa (820 familles), Sidi Bernoussi (913), Sidi Bennour (13.212), Ain Chock (1.178), Nouaceur (3.324), Settat (16.638), Al Fida-Mers Sultan (1.159), El Jadida (10.836), Ain Sebaâ-Hay Mohammadi (1.221), Berrechid (5.847), Mohammédia (4.124), Ben M’Sick (1.067), Benslimane (7.359), Mediouna (7.650), Hay Hassani (1.620) et Moulay Rachid (2.048).

Cette opération de solidarité cible les catégories sociales les plus vulnérables, notamment les familles en situation de précarité, les veuves, les personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques.

Cette initiative humanitaire et solidaire a été très appréciée par les bénéficiaires, qui ont exprimé leur profonde gratitude au Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les catégories sociales les plus vulnérables.

Approchés par la MAP, plusieurs bénéficiaires de la province de Settat ont affirmé que cette initiative contribuera à alléger leurs charges et à répondre à leurs besoins alimentaires, particulièrement durant le mois sacré de Ramadan, tout en incarnant les nobles valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine.

Sur Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, le Prince Héritier Moulay El Hassan et la Princesse Lalla Khadija avaient procédé, lundi dernier au quartier Bouregreg (arrondissement Youssoufia) à Rabat, au lancement de l’opération nationale « Ramadan 1446 », devant bénéficier à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes.

Mobilisant une enveloppe budgétaire globale de 330 millions de dirhams, l’opération « Ramadan 1446 », qui porte sur la distribution de 34.280 tonnes de produits alimentaires (farine, lait, riz, huile, sucre, concentré de tomates, vermicelle, lentilles et thé), vise à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables.

L’opération nationale « Ramadan 1446 », organisée avec le soutien financier du ministère de l’Intérieur et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, s’inscrit en droite ligne du programme humanitaire mené par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ayant pour objectif d’apporter soutien aux personnes qui en ont le plus besoin, tout en valorisant la culture de solidarité.

