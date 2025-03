Maroc : les cas de rougeole en baisse pour la 5ème semaine consécutive

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a enregistré une baisse constante du nombre de nouveaux cas de rougeole pour la cinquième semaine consécutive, dans le cadre des efforts soutenus à l’échelle nationale pour limiter la propagation de cette maladie virale, a annoncé le ministère.

Entre le 24 février et le 2 mars 2025, le nombre de cas a chuté de 13%, avec 2.481 cas enregistrés, s’ajoutant ainsi à la baisse de 14,9% observée la semaine d’avant avec 2.863 cas déclarés, indique un communiqué du ministère.

Cette amélioration notable est le fruit des grands efforts déployés par les professionnels de la santé dans toutes les régions du Royaume, de la coordination efficace entre toutes les parties prenantes et d’une participation accrue des citoyens aux campagnes de rattrapage des vaccinations manquées, dans le cadre de la campagne nationale de vérification du statut vaccinal.

Pour consolider ces progrès, il a été décidé de prolonger la campagne nationale de vaccination jusqu’au 28 mars courant afin de permettre à toutes les familles l’accès aux vaccins essentiels, y compris celui contre la rougeole, qui sont disponibles gratuitement dans tous les centres de santé, fait savoir le ministère, incitant les parents à faire vacciner leurs enfants en se rendant au centre de santé le plus proche, pour préserver leur santé.

Malgré la baisse remarquable du nombre de cas enregistrés à l’échelle nationale, la vigilance reste de mise, particulièrement en raison des disparités observées entre les provinces en termes de nombre de cas et de couverture vaccinale, insiste la même source. A cet égard, le ministère réitère son appel à tous les citoyens pour adhérer activement aux efforts nationaux visant à éradiquer la rougeole, rappelant que la vaccination reste le moyen le plus efficace de prévenir la maladie et ses complications et d’enrayer sa propagation.